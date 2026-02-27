Po ponad 20 latach Pokémon XD: Gale of Darkness trafi na nową platformę

Zgodnie z oczekiwaniami, transmisja z okazji 30-lecia serii Pokémon przyniosła kilka ciekawych ogłoszeń. Również w kwestii przywracania dawnych gier.

Już niedługo otrzymamy szansę, by zagrać w tytuł, który wcześniej ukazał się tylko na jednej platformie. Dopiero po ponad 20 latach udało mu się dostać na drugą. Ponad 20 lat musieliśmy czekać na powrót Pokémon XD Nie przedłużając, już niedługo Pokémon XD: Gale of Darkness zadebiutuje w usłudze Nintendo Switch Online. Produkcja ta dołączy do stale powiększającej się biblioteki gier z GameCube’a, znanej jako GameCube Classics. Ta została wprowadzona zaledwie rok temu przy okazji premiery konsoli Nintendo Switch 2. I tylko na niej jest ona dostępna.

Co prawda o fakcie, że Gale of Darkness prędzej czy później pojawi się w rzeczonej bibliotece, wiedzieliśmy już od kilku miesięcy. Teraz jednak Nintendo i The Pokémon Company potwierdziły przybliżony termin włączenia tej produkcji do Nintendo Switch Online. Dojdzie do tego w marcu 2026, chociaż, co ciekawe, konkretna data nie padła.

Pokémon XD: Gale of Darkness pierwotnie trafiło na rynek w 2025 roku. Najpierw latem jedynie w Japonii, a później jesienią w Ameryce Północnej i zimą w Australii i Europie. Produkcja ta była tytułem ekskluzywnym dla konsoli GameCube i nigdy nie ukazała się żadna jej wersja na inną platformę. To oznaczało, że dotychczas gra ta była niedostępna dla każdego, kto nie miał GC. Oczywiście to nie wszystko, co pokazano nam podczas piątkowej transmisji. Przede wszystkim twórcy zapowiedzieli nadejście 10. generacji Pokémonów, która zadebiutuje w Pokémon Winds & Waves. Dodatkowo w kwietniu do użytkowników Nintendo Switch 2 trafi zapowiedziane rok temu Pokémon Champions, które zobaczymy na Pokémon World Championships 2026.

