Już w kwietniu 2026 będziesz mógł zostać mistrzem Pokémon

Przy okazji transmisji z okazji 30-lecia serii Pokémon otrzymaliśmy kilka ogłoszeń. I o jednym z nich będzie ten news.

Mowa tutaj o tytule, o którym pierwszy raz usłyszeliśmy rok temu. A który już za dwa miesiące trafi na rynek. I ty możesz być mistrzem Pokémon Chodzi o Pokémon Champions, za które odpowiada The Pokémon Works. Mamy tutaj do czynienia z grą bitewną w formie strategii turowej. Nie będziemy jednak musieli podróżować po ogromnych krainach, by łapać i gromadzić stworki. Produkcja skupiać się będzie bowiem wyłącznie na tym, co każdemu trenerowi Pokémonów nie jest obce, czyli na walkach.

Co istotne, samo The Pokémon Company mocno wierzy w sukces swojego tytułu. Wierzy na tyle, że ogłoszono już, że Pokémon Champions stanie się wiodącym tytułem podczas Pokémon World Championships 2026. Nie są to jednak dobre informacje dla fanów Pokémon Scarlet i Violet, bo to oznacza, że dla obu tych pozycji zabraknie na mistrzostwach świata miejsca.

Wszyscy, którzy zdecydują się nabyć Champions, będą mieli możliwość, by przesyłać swoje stworki z aplikacji Pokémon HOME. Pełna lista kompatybilnych gier nie została na ten moment ogłoszona, wiemy jednak już o kilku z nich. Będą to wspomniane edycje Scarlet i Violet, ale także Pokémon GO. Dziś dowiedzieliśmy się też, że Pokémon Champions ukaże się na rynku w kwietniu 2026 roku. Wówczas szansę na to, by wejść do gry, dostaną posiadacze konsol Nintendo Switch. W późniejszej części roku dołączą do nich również użytkownicy z urządzeń mobilnych działających na systemach iOS oraz Android.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

