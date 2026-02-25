Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Pokopia w przedsprzedaży. I to z Pakietem Preorderowym w zestawie

Maciej Petryszyn
2026/02/25 18:20
Już na początku marca uniwersum Pokémonów powiększy się o kolejną produkcję. Oto bowiem nadchodzi Pokopia.

W tym wypadku nie będzie to jednak klasyczna produkcja o łapaniu stworków. Zamiast tego otrzymamy pokémonową wariację na temat Animal Crossing.

Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia już w preorderze

Jak wypadnie nowa produkcja Omega Force? O tym przekonamy się 5 marca, bo właśnie wtedy Pokémon Pokopia ukaże się na rynku. Niemniej już teraz można kupić swoją kopię na Nintendo Switch 2 w ramach trwającej przedsprzedaży za 286,89 zł. Co więcej, w ramach oferty Empiku możemy za 2 grosze zgarnąć Pakiet Preorderowy, w którego skład wchodzą uchwyt na telefon oraz zestaw naklejek.

Wciel się w rolę Ditto i przekształć pustą krainę w piękny dom dla różnych Pokémonów. Znajdziesz tu mnóstwo zajęć, takich jak zbieranie jagód, kamieni i drewna, budowanie mebli, uprawa warzyw na zaoranych polach, tworzenie domów dla spotkanych Pokémonów i wiele innych.

W skład pakietu pre-order do gry Pokemon Pokopia na konsolę Nintendo Switch 2 wchodzą uchwyt na telefon oraz zestaw naklejek.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

