Pokemon Pokopia w przedsprzedaży. I to z Pakietem Preorderowym w zestawie

W tym wypadku nie będzie to jednak klasyczna produkcja o łapaniu stworków. Zamiast tego otrzymamy pokémonową wariację na temat Animal Crossing.
Pokémon Pokopia już w preorderze
Jak wypadnie nowa produkcja Omega Force? O tym przekonamy się 5 marca, bo właśnie wtedy Pokémon Pokopia ukaże się na rynku. Niemniej już teraz można kupić swoją kopię na Nintendo Switch 2 w ramach trwającej przedsprzedaży za 286,89 zł. Co więcej, w ramach oferty Empiku możemy za 2 grosze zgarnąć Pakiet Preorderowy, w którego skład wchodzą uchwyt na telefon oraz zestaw naklejek.
- Pokémon Pokopia (NS2) – 286,89 zł
- Pokémon Pokopia – Pakiet Preorderowy – przy zakupie podstawki 0,02 zł (normalnie 299,00 zł)
Wciel się w rolę Ditto i przekształć pustą krainę w piękny dom dla różnych Pokémonów. Znajdziesz tu mnóstwo zajęć, takich jak zbieranie jagód, kamieni i drewna, budowanie mebli, uprawa warzyw na zaoranych polach, tworzenie domów dla spotkanych Pokémonów i wiele innych.
W skład pakietu pre-order do gry Pokemon Pokopia na konsolę Nintendo Switch 2 wchodzą uchwyt na telefon oraz zestaw naklejek.
