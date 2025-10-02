Dyrektor Baldur’s Gate 3 krytykuje podejście do tańszej i szybszej produkcji gier. „To nigdy wcześniej nie działało”

Szef Larian Studios przypomniał branży, co jest powodem słabych gier AAA.
Electronic Arts znów znalazło się w centrum uwagi całej branży, po tym, jak ogłoszono wykupienie wydawcy za astronomiczną kwotę 55 miliardów dolarów i przejście firmy w ręce prywatnych inwestorów. Gracze i analitycy zaczęli spekulować na temat przyszłości takich marek jak Battlefield, The Sims czy FIFA. W sieci pojawiły się obawy dotyczące zwolnień, nacisku na gry-usługi oraz porzucenia świeżych pomysłów na rzecz bezpiecznych i dochodowych produkcji sportowych.
Swen Vincke krytycznie o transakcji Electronic Arts
W tym kontekście głos zabrał Swen Vincke, szef Larian Studios i dyrektor Baldur’s Gate 3. W swoim wpisie w mediach społecznościowych przypomniał, że pogoń za szybkim i tanim tworzeniem gier przy jednoczesnym podnoszeniu cen nie jest drogą do sukcesu.
To chyba dobry moment, by przypomnieć, że próby robienia gier szybciej i taniej, a jednocześnie sprzedawania ich drożej, nigdy wcześniej się nie sprawdziły.
Choć Vincke nie wskazał wprost, że odnosi się do transakcji z udziałem EA, wielu komentatorów uznało zbieżność czasu publikacji za wymowną. Historia edycji wpisu pokazała też, że pierwotnie jego słowa były jeszcze bardziej jednoznaczne i zawierały bezpośrednie odniesienie do branży gier.
Początkowa wersja wpisu miała również dodatkowe zdanie, które później zostało usunięte:
Nie wiem, dlaczego uważają, że tym razem to się uda.
Wśród odpowiedzi na jego komentarz znalazły się głosy krytyczne wobec wielkich korporacji i funduszy inwestycyjnych, które kupują studia deweloperskie. Jeden z użytkowników stwierdził:
Zakładasz, że duże firmy inwestycyjne, które przejmują twórców gier (ekhem, EA), w ogóle trochę przejmują się tym, czy ich gry są dobre.
Dla nich liczy się tylko to, czy produkcja przynosi pieniądze. Jeśli mogą to osiągnąć, zwalniając pracowników, przyspieszając proces i rezygnując z jakości, zrobią to natychmiast.
Mimo że dyrektor EA zapewniał, iż przejęcie otwiera „nową erę możliwości”, a podstawowe wartości firmy pozostają niezmienne, wśród graczy i twórców dominuje sceptycyzm. Dyskusja wokół przyszłości wydawcy i kierunku, w jakim zmierza branża, staje się coraz gorętsza.