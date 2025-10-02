Dyrektor Baldur’s Gate 3 krytykuje podejście do tańszej i szybszej produkcji gier. „To nigdy wcześniej nie działało”

Electronic Arts znów znalazło się w centrum uwagi całej branży, po tym, jak ogłoszono wykupienie wydawcy za astronomiczną kwotę 55 miliardów dolarów i przejście firmy w ręce prywatnych inwestorów. Gracze i analitycy zaczęli spekulować na temat przyszłości takich marek jak Battlefield, The Sims czy FIFA. W sieci pojawiły się obawy dotyczące zwolnień, nacisku na gry-usługi oraz porzucenia świeżych pomysłów na rzecz bezpiecznych i dochodowych produkcji sportowych.

Swen Vincke krytycznie o transakcji Electronic Arts

W tym kontekście głos zabrał Swen Vincke, szef Larian Studios i dyrektor Baldur’s Gate 3. W swoim wpisie w mediach społecznościowych przypomniał, że pogoń za szybkim i tanim tworzeniem gier przy jednoczesnym podnoszeniu cen nie jest drogą do sukcesu.