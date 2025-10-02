Zaloguj się lub Zarejestruj

Dyrektor Baldur’s Gate 3 krytykuje podejście do tańszej i szybszej produkcji gier. „To nigdy wcześniej nie działało”

Radosław Krajewski
2025/10/02 16:45
Szef Larian Studios przypomniał branży, co jest powodem słabych gier AAA.

Electronic Arts znów znalazło się w centrum uwagi całej branży, po tym, jak ogłoszono wykupienie wydawcy za astronomiczną kwotę 55 miliardów dolarów i przejście firmy w ręce prywatnych inwestorów. Gracze i analitycy zaczęli spekulować na temat przyszłości takich marek jak Battlefield, The Sims czy FIFA. W sieci pojawiły się obawy dotyczące zwolnień, nacisku na gry-usługi oraz porzucenia świeżych pomysłów na rzecz bezpiecznych i dochodowych produkcji sportowych.

Baldur’s Gate 3

Swen Vincke krytycznie o transakcji Electronic Arts

W tym kontekście głos zabrał Swen Vincke, szef Larian Studios i dyrektor Baldur’s Gate 3. W swoim wpisie w mediach społecznościowych przypomniał, że pogoń za szybkim i tanim tworzeniem gier przy jednoczesnym podnoszeniu cen nie jest drogą do sukcesu.

To chyba dobry moment, by przypomnieć, że próby robienia gier szybciej i taniej, a jednocześnie sprzedawania ich drożej, nigdy wcześniej się nie sprawdziły.

Choć Vincke nie wskazał wprost, że odnosi się do transakcji z udziałem EA, wielu komentatorów uznało zbieżność czasu publikacji za wymowną. Historia edycji wpisu pokazała też, że pierwotnie jego słowa były jeszcze bardziej jednoznaczne i zawierały bezpośrednie odniesienie do branży gier.

Początkowa wersja wpisu miała również dodatkowe zdanie, które później zostało usunięte:

Nie wiem, dlaczego uważają, że tym razem to się uda.

GramTV przedstawia:

Wśród odpowiedzi na jego komentarz znalazły się głosy krytyczne wobec wielkich korporacji i funduszy inwestycyjnych, które kupują studia deweloperskie. Jeden z użytkowników stwierdził:

Zakładasz, że duże firmy inwestycyjne, które przejmują twórców gier (ekhem, EA), w ogóle trochę przejmują się tym, czy ich gry są dobre.

Dla nich liczy się tylko to, czy produkcja przynosi pieniądze. Jeśli mogą to osiągnąć, zwalniając pracowników, przyspieszając proces i rezygnując z jakości, zrobią to natychmiast.

Mimo że dyrektor EA zapewniał, iż przejęcie otwiera „nową erę możliwości”, a podstawowe wartości firmy pozostają niezmienne, wśród graczy i twórców dominuje sceptycyzm. Dyskusja wokół przyszłości wydawcy i kierunku, w jakim zmierza branża, staje się coraz gorętsza.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/baldur-s-gate/amid-eas-unpopular-usd55-billion-buyout-baldurs-gate-3-director-takes-time-to-remind-people-that-making-games-faster-and-cheaper-while-charging-more-has-never-worked-before/

News
Electronic Arts
EA
Larian Studios
przejęcie
Swen Vincke
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
branża gier
Radosław Krajewski

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 16:51

oraz porzucenia świeżych pomysłów na rzecz bezpiecznych i dochodowych produkcji sportowych. No to już robi EA więc tu różnicy nie będzie. 

> To chyba dobry moment, by przypomnieć, że próby robienia gier szybciej i taniej, a jednocześnie sprzedawania ich drożej, nigdy wcześniej się nie sprawdziły. Z jednej strony tak z drugiej akurat próba optymalizacji kosztów produkcji gier to coś potrzebnego w branży. Dziś mamy średnie i słabe tytuły powstające latami i ogromnym kosztem. 




