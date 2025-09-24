Zaloguj się lub Zarejestruj

Dying Light: The Beast zalicza bardzo udany start. Pierwsze wyniki sprzedaży

Mikołaj Ciesielski
2025/09/24 21:15
Choć na razie tylko nieoficjalne.

Dying Light: The Beast zebrało bardzo dobre recenzje. Ciepłe przyjęcie gry przez branżowe media przełożyło się najwyraźniej na spore zainteresowanie ze strony graczy. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze – choć na razie tylko nieoficjalne – wyniki sprzedaży spin-offu serii Dying Light.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki sprzedaży Dying Light: The Beast

Danymi dotyczącymi rezultatu osiągniętego przez najnowszą produkcję Techlandu podzieliła się Alinea Analytics (dzięki GamingBolt). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wspomnianą firmę analityczną sprzedaż Dying Light: The Beast przekroczyła już 1,5 miliona egzemplarzy. Zdecydowaną większość, bo aż milion sztuk, mieli nabyć użytkownicy platformy Steam.

Pozostałe 500 tysięcy egzemplarzy nabyli natomiast posiadacze konsol PlayStation i Xbox. Należy jednak podkreślić, że nie są to oficjalne wyniki sprzedaży Dying Light: The Beast. Techland nie pochwalił się bowiem jeszcze sukcesem swojej produkcji, ale niewykluczone, że w najbliższych dniach polska firma opublikuje stosowny komunikat.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light: The Beast zadebiutowało na rynku 18 września 2025 roku. Gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dying Light: The Beast - Elektryczny na potwory, ołowiany na ludzi.

Źródło:https://gamingbolt.com/dying-light-the-beast-has-reportedly-sold-more-than-1-5-million-copies

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

