Dying Light: The Beast zalicza bardzo udany start. Pierwsze wyniki sprzedaży

Dying Light: The Beast zebrało bardzo dobre recenzje. Ciepłe przyjęcie gry przez branżowe media przełożyło się najwyraźniej na spore zainteresowanie ze strony graczy. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze – choć na razie tylko nieoficjalne – wyniki sprzedaży spin-offu serii Dying Light.

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki sprzedaży Dying Light: The Beast

Danymi dotyczącymi rezultatu osiągniętego przez najnowszą produkcję Techlandu podzieliła się Alinea Analytics (dzięki GamingBolt). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wspomnianą firmę analityczną sprzedaż Dying Light: The Beast przekroczyła już 1,5 miliona egzemplarzy. Zdecydowaną większość, bo aż milion sztuk, mieli nabyć użytkownicy platformy Steam.