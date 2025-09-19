Dying Light: The Beast hitem Techlandu. Polska produkcja z najlepszymi recenzjami w historii serii

Najnowsza odsłona hitowej serii Techlandu, czyli Dying Light: The Beast, ustanowiła ważny rekord dla marki.
Po sukcesie Dead Island w 2011 roku, Techland poszedł dalej drogą zombie i w 2015 stworzył tytuł Dying Light, które zdobyło ogromną popularność dzięki unikalnemu połączeniu parkouru i walki z zombie. Mimo że Dying Light 2 rozwinęło te elementy, fani często krytykowali fabułę, powtarzalne zadania poboczne i słabe udźwiękowienie. W przypadku The Beast recenzenci zgodnie podkreślają, że to powrót serii na właściwe tory. Sprawdźcie także naszą recenzję Bestii.
Dying Light: The Beast ustanawia nowy rekord serii
Jak podaje serwis The Gamer, Dying Light: The Beast uzyskało średnią 78 punktów w serwisie Metacritic, co czyni je najlepiej ocenioną główną częścią cyklu. Dla porównania pierwsze Dying Light zdobyło ocenę 74, a Dying Light 2 - 76. Wyżej notowane było jedynie rozszerzenie The Following (79), ale nie liczy się ono jako pełnoprawna odsłona serii.
Recenzenci chwalą przede wszystkim “zapierający dech w piersiach” otwarty świat, dobrze napisaną fabułę i zadania poboczne, dopracowane mechaniki parkouru oraz nowy tryb bestii. George Foster z The Gamer stwierdził wręcz, że The Beast ma “najlepszą historię w całej serii”. Redaktor naczelny Gramu skomplementował między innymi nieźle wykonany polski dubbing, jazdę samochodem, a także samą walkę z zombiakami, choć nie zawsze w przypadku użycia broni palnej.
GramTV przedstawia:
Akcja gry toczy się 13 lat po wydarzeniach z dodatku The Following i przywraca fanom postać Kyle’a Crane’a. Choć The Beast zbiera świetne recenzje, wielu graczy już zastanawia się nad przyszłością marki. Techland potwierdził, że rozważa pomysły na czwarte Dying Light, choć na premierę trzeba będzie poczekać zapewne jeszcze wiele lat. Jeśli jednak polskie studio podtrzyma dobrą passę i będzie podążało w obranym kierunku, to raczej warto będzie poczekać te kilka długich lat.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!