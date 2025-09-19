Dying Light: The Beast hitem Techlandu. Polska produkcja z najlepszymi recenzjami w historii serii

Po sukcesie Dead Island w 2011 roku, Techland poszedł dalej drogą zombie i w 2015 stworzył tytuł Dying Light, które zdobyło ogromną popularność dzięki unikalnemu połączeniu parkouru i walki z zombie. Mimo że Dying Light 2 rozwinęło te elementy, fani często krytykowali fabułę, powtarzalne zadania poboczne i słabe udźwiękowienie. W przypadku The Beast recenzenci zgodnie podkreślają, że to powrót serii na właściwe tory. Sprawdźcie także naszą recenzję Bestii.

Dying Light: The Beast ustanawia nowy rekord serii

Jak podaje serwis The Gamer, Dying Light: The Beast uzyskało średnią 78 punktów w serwisie Metacritic, co czyni je najlepiej ocenioną główną częścią cyklu. Dla porównania pierwsze Dying Light zdobyło ocenę 74, a Dying Light 2 - 76. Wyżej notowane było jedynie rozszerzenie The Following (79), ale nie liczy się ono jako pełnoprawna odsłona serii.