Black Adam 2 nie znajduje się w planach uniwersum DC. Dwayne Johnson komentuje

Wyjaśniła się sytuacja z przyszłością Dwayne’a Johnsona jako Black Adam w nowym uniwersum DC Comics. James Gunn i Peter Safran obecnie pracują nad ustaleniami dotyczącymi kształtu nowego superbohaterskiego świata, w którym ma zabraknąć najważniejszych postaci, w tym Wonder Woman, Aquamana, a nawet Shazama. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Dwayne Johnson chciał powrotu Henry’ego Cavilla do roli Supermana, aby wykorzystać go w charakterze „pionka” i z jego pomocą przejąć kontrolę nad częścią uniwersum DC Comics. Plan się jednak nie udał, więc wydawało się, że The Rock również zrezygnuje z udziału we franczyzie. Tak się jednak nie stanie i aktor wydał długie oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym wyjaśnił, jaki los czeka jego bohatera.