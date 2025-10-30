Duże IP Netflixa w rękach twórców Life is Strange. DON’T NOD ogłasza współpracę

Szczegóły dotyczące konkretnego tytułu ani IP nie zostały jeszcze ujawnione, jednak potwierdzono, że będzie to adaptacja istniejącej już własności intelektualnej należącej do giganta streamingowego. Komunikat o współpracy pojawił się przy okazji ogłoszenia wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2025. Firma podkreśliła, że umowa z Netflixem stanowi znaczący „kamień milowy dla Grupy”.

Pierwsza połowa roku charakteryzowała się solidnym wzrostem przychodów oraz początkowymi efektami naszego planu poprawy wyników, którego pełne korzyści uwidocznią się w drugiej połowie roku. Podpisanie umowy deweloperskiej z Netflixem to kluczowy kamień milowy dla Grupy.

W dalszym ciągu będziemy dążyć do zabezpieczenia i rozwijania naszej własności intelektualnej poprzez koprodukcje, a także angażować się w projekty oparte na zewnętrznych licencjach. Wraz ze wszystkimi naszymi zespołami będziemy nadal pielęgnować i promować naszą unikalną tożsamość, opartą na silnych, narracyjnych doświadczeniach, szeroko docenianych przez krytyków, oraz skutecznych mechanikach rozgrywki. – przekazał szef DON’T NOD, Oskar Guilbert.