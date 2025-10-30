Duże IP Netflixa w rękach twórców Life is Strange. DON’T NOD ogłasza współpracę

DON’T NOD stworzy narracyjną grę opartą na IP Netflixa.
DON’T NOD zaprezentowało wczoraj nową grę science-fiction. Aphelion ma ukazać się w 2026 roku i powstaje we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Studio ogłosiło również partnerstwo z firmą Netflix, w ramach którego powstanie nowa gra wideo.
DON’T NOD połączy siły z Netflix. Powstaje gra na bazie dużej marki platformy
DON’T NOD ogłosiło podpisanie umowy deweloperskiej z Netflixem na stworzenie nowej narracyjnej gry wideo opartej na dużej, istniejącej marce. W ramach tej współpracy studio przygotuje nową opowieść, wykorzystując swoje uznane doświadczenie w gatunku narracyjnych produkcji.
Szczegóły dotyczące konkretnego tytułu ani IP nie zostały jeszcze ujawnione, jednak potwierdzono, że będzie to adaptacja istniejącej już własności intelektualnej należącej do giganta streamingowego. Komunikat o współpracy pojawił się przy okazji ogłoszenia wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2025. Firma podkreśliła, że umowa z Netflixem stanowi znaczący „kamień milowy dla Grupy”.
Pierwsza połowa roku charakteryzowała się solidnym wzrostem przychodów oraz początkowymi efektami naszego planu poprawy wyników, którego pełne korzyści uwidocznią się w drugiej połowie roku. Podpisanie umowy deweloperskiej z Netflixem to kluczowy kamień milowy dla Grupy.
W dalszym ciągu będziemy dążyć do zabezpieczenia i rozwijania naszej własności intelektualnej poprzez koprodukcje, a także angażować się w projekty oparte na zewnętrznych licencjach. Wraz ze wszystkimi naszymi zespołami będziemy nadal pielęgnować i promować naszą unikalną tożsamość, opartą na silnych, narracyjnych doświadczeniach, szeroko docenianych przez krytyków, oraz skutecznych mechanikach rozgrywki. – przekazał szef DON’T NOD, Oskar Guilbert.
Patrząc w przyszłość, DON’T NOD liczy na pozytywny wpływ nadchodzących premier na swoje wyniki finansowe. Wśród nich wymieniono tytuł The Lonesome Guild, który został wydany na początku tego tygodnia. Najważniejszym nadchodzącym projektem jest jednak wspomniany na początku Aphelion – gra stanowiąca inaugurację zupełnie nowego IP studia, której premierę zaplanowano na rok 2026.
