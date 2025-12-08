Zaloguj się lub Zarejestruj

Soulslike’owy hit wreszcie z datą. Phantom Blade Zero pojawi się na The Game Awards

Mikołaj Berlik
2025/12/08 15:00
0
0

Twórcy Phantom Blade Zero oficjalnie potwierdzili, że data premiery gry zostanie ujawniona podczas The Game Awards 2025.

Data premiery Phantom Blade Zero zostanie ujawniona podczas gali The Game Awards 2025, która odbędzie się 11 grudnia. Informację potwierdzili organizatorzy wydarzenia, kończąc tym samym trwające od miesięcy spekulacje.

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero – pokaz podczas The Game Awards

Produkcja zapowiedziana w 2023 roku to dynamiczna gra akcji inspirowana wuxią, łącząca elementy RPG z wymagającą walką w stylu soulslike. Gracze wcielają się w elitarnego asasyna tropiącego zabójcę patriarchy Zakonu, a za jeden z największych atutów tytułu od początku uznawany jest rozbudowany i techniczny system starć.

Wczytywanie ramki mediów.

Krótka zapowiedź opublikowana w mediach społecznościowych The Game Awards potwierdza, że światowa premiera daty premiery odbędzie się właśnie podczas gali. Materiał nie zawiera fragmentów rozgrywki – pokazuje jedynie bohatera malującego chińskiego smoka, który pod koniec ożywa – jednak sugeruje obecność pełniejszego materiału podczas wydarzenia.

GramTV przedstawia:

Reżyser gry, Soulframe Liang, zapowiadał wcześniej, że data premiery zostanie ujawniona jeszcze przed końcem 2025 roku, a The Game Awards od początku były najczęściej typowanym momentem na ten pokaz. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

The Game Awards 2025 zapowiadają się wyjątkowo intensywnie również pod względem innych zapowiedzi – na liście potwierdzonych obecności znajduje się m.in. Resident Evil Requiem. Phantom Blade Zero dołącza do tego grona jako jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów akcji przyszłego roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/phantom-blade-zero-release-date-announcement-the-game-awards-2025/

Tagi:

News
S-Game
soulslike
The Game Awards 2025
The Game Awards
zapowiedź
PlayStation 5
PC
Phantom Blade Zero
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112