Soulslike’owy hit wreszcie z datą. Phantom Blade Zero pojawi się na The Game Awards

Twórcy Phantom Blade Zero oficjalnie potwierdzili, że data premiery gry zostanie ujawniona podczas The Game Awards 2025.
Data premiery Phantom Blade Zero zostanie ujawniona podczas gali The Game Awards 2025, która odbędzie się 11 grudnia. Informację potwierdzili organizatorzy wydarzenia, kończąc tym samym trwające od miesięcy spekulacje.
Phantom Blade Zero – pokaz podczas The Game Awards
Produkcja zapowiedziana w 2023 roku to dynamiczna gra akcji inspirowana wuxią, łącząca elementy RPG z wymagającą walką w stylu soulslike. Gracze wcielają się w elitarnego asasyna tropiącego zabójcę patriarchy Zakonu, a za jeden z największych atutów tytułu od początku uznawany jest rozbudowany i techniczny system starć.
Krótka zapowiedź opublikowana w mediach społecznościowych The Game Awards potwierdza, że światowa premiera daty premiery odbędzie się właśnie podczas gali. Materiał nie zawiera fragmentów rozgrywki – pokazuje jedynie bohatera malującego chińskiego smoka, który pod koniec ożywa – jednak sugeruje obecność pełniejszego materiału podczas wydarzenia.
Reżyser gry, Soulframe Liang, zapowiadał wcześniej, że data premiery zostanie ujawniona jeszcze przed końcem 2025 roku, a The Game Awards od początku były najczęściej typowanym momentem na ten pokaz. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.
The Game Awards 2025 zapowiadają się wyjątkowo intensywnie również pod względem innych zapowiedzi – na liście potwierdzonych obecności znajduje się m.in. Resident Evil Requiem. Phantom Blade Zero dołącza do tego grona jako jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów akcji przyszłego roku.
