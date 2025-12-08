Soulslike’owy hit wreszcie z datą. Phantom Blade Zero pojawi się na The Game Awards

Produkcja zapowiedziana w 2023 roku to dynamiczna gra akcji inspirowana wuxią, łącząca elementy RPG z wymagającą walką w stylu soulslike . Gracze wcielają się w elitarnego asasyna tropiącego zabójcę patriarchy Zakonu, a za jeden z największych atutów tytułu od początku uznawany jest rozbudowany i techniczny system starć.

Data premiery Phantom Blade Zero zostanie ujawniona podczas gali The Game Awards 2025, która odb ędzie się 11 grudnia . Informację potwierdzili organizatorzy wydarzenia, kończąc tym samym trwające od miesięcy spekulacje.

Krótka zapowied ź opublikowana w mediach społecznościowych The Game Awards potwierdza, że światowa premiera daty premiery odbędzie się właśnie podczas gali. Materiał nie zawiera fragmentów rozgrywki – pokazuje jedynie bohatera malującego chińskiego smoka, który pod koniec ożywa – jednak sugeruje obecność pełniejszego materiału podczas wydarzenia.

Reżyser gry, Soulframe Liang, zapowiadał wcześniej, że data premiery zostanie ujawniona jeszcze przed końcem 2025 roku, a The Game Awards od początku były najczęściej typowanym momentem na ten pokaz. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

The Game Awards 2025 zapowiadają się wyjątkowo intensywnie również pod względem innych zapowiedzi – na liście potwierdzonych obecności znajduje się m.in. Resident Evil Requiem. Phantom Blade Zero dołącza do tego grona jako jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów akcji przyszłego roku.