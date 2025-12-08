Showrunnerka broni różnorodności w serialu Wiedźmin. „Jestem z tego najbardziej dumna”

Czwarty sezon Wiedźmina zadebiutował na Netflixie pod koniec października i niespodziewanie showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich postanowiła dopiero teraz odnieść się do jednej z najczęściej dyskutowanych kwestii całego serialu, czyli różnorodności i inkluzywności. Krytycy produkcji uważają, że serial zbyt mocno odbiega od literackiego pierwowzoru Andrzeja Sapkowskiego, a niektórzy aktorzy nie pasują do swoich ról, a zostali obsadzeni tylko ze względu na swój kolor skóry lub pochodzenie. Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich po raz kolejny zabrała głos w tej sprawie w poście na Instagramie i wyjaśniła, dlaczego decyzje castingowe nie były przypadkowe.

Wiedźmin – showrunnerka broni różnorodności w serialu Netflixa

Hissrich przypomniała, że kontrowersje pojawiły się jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. W sieci powtarzano opinie, że serial odchodzi od opisów Andrzeja Sapkowskiego i nie odzwierciedla wyobrażeń wielu fanów ukształtowanych przez gry CD Projekt Red. Według twórczyni te porównania całkowicie chybiają celu, ponieważ Wiedźmin ma być adaptacją rozwijającą świat, a nie rekonstrukcją kart książek.