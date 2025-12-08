Zaloguj się lub Zarejestruj

Showrunnerka broni różnorodności w serialu Wiedźmin. „Jestem z tego najbardziej dumna”

Radosław Krajewski
2025/12/08 13:30
Lauren Schmidt Hissrich udostępniła nowy post, w którym broni swojej decyzji o zwiększeniu różnorodności w wiedźmińskim świecie.

Czwarty sezon Wiedźmina zadebiutował na Netflixie pod koniec października i niespodziewanie showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich postanowiła dopiero teraz odnieść się do jednej z najczęściej dyskutowanych kwestii całego serialu, czyli różnorodności i inkluzywności. Krytycy produkcji uważają, że serial zbyt mocno odbiega od literackiego pierwowzoru Andrzeja Sapkowskiego, a niektórzy aktorzy nie pasują do swoich ról, a zostali obsadzeni tylko ze względu na swój kolor skóry lub pochodzenie. Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich po raz kolejny zabrała głos w tej sprawie w poście na Instagramie i wyjaśniła, dlaczego decyzje castingowe nie były przypadkowe.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – showrunnerka broni różnorodności w serialu Netflixa

Hissrich przypomniała, że kontrowersje pojawiły się jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. W sieci powtarzano opinie, że serial odchodzi od opisów Andrzeja Sapkowskiego i nie odzwierciedla wyobrażeń wielu fanów ukształtowanych przez gry CD Projekt Red. Według twórczyni te porównania całkowicie chybiają celu, ponieważ Wiedźmin ma być adaptacją rozwijającą świat, a nie rekonstrukcją kart książek.

Bądźmy szczerzy: jednym z największych źródeł kontrowersji od pierwszych ogłoszeń castingowych było to, że według części osób bohaterowie nie wyglądali tak, jak opisano ich w książkach, tak jak zostali pokazani w grach albo tak jak wyobrażali ich sobie fani.

Powiem to jeszcze raz, aby dotarło to do każdego. Różnorodność serialu jest tym, z czego jestem najbardziej dumna. Kropka. Koniec historii. I nigdy nie pożałuję tego, że w 2018 roku straciłam cierpliwość w rozmowie na Twitterze z osobą, która upierała się, że elfy były białe. Elfy nie istnieją.

Hissrich zaznaczyła również, że reprezentacja nie kończy się na warstwie wizualnej:

Różnorodność wykracza poza to, co widzimy. Menger Zhang znakomicie zagrała Milvę, używając swojego naturalnego akcentu. To niczego nie odbiera postaci, wręcz przeciwnie. Wzbogaca opowieść i sprawia, że Kontynent wydaje się tak rozległy jak świat, w którym żyjemy.

Showrunnerka zwróciła też uwagę na znaczenie fantastyki jako gatunku:

To przecież jedna z funkcji fantasy, prawda? Aby odbijać problemy naszego świata i pokazywać, jak możemy być lepsi. I stać się lepszymi naprawdę.

W obsadzie czwartego sezonu Wiedźmina znaleźli się: Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Laurence Fishburne oraz Sharlto Copley.

Obecnie twórcy pracują nad piątym sezonem, który będzie ostatnim. Data premiery finałowych odcinków Wiedźmina nie jest jeszcze znana.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
4
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:24

Zapominacie że przeciętny amerykański widz to skończony idiota i wszystkie te produkcje są robione dla skończonego idioty. Mógłbym się cały dzień rozpisywać ile produkcji z innych krajów zostało przez wytwórnie w USA zakupionych by później je modyfikowali po testowaniu z amerykanami by potem tak ciąć produkcje że kompletnie zmieniała swoje znaczenie.

Np. sławny już zbok Weinsteinem chciał pociąć "Princess Mononoke" (anime) które uchodzi za świetny klasyk. Ghibli było temu całkowicie przeciwne. Według jednej historii Toshio Suzuki wysłał Weinsteinowi miecz samurajski z notatką "No cuts". Weinstein robił to tak często że go nazywali Harvey Scissorhands.

To całe gadanie tej babki o reprezentacji i mniejszościach to kompletna bzdura. Ktoś ją zatkał na social mediach kiedy zaczęła o tym pieprzyć pytaniem ilu w takim razie polaków zatrudniła przy produkcji filmu. Skoro tak bardzo przejmuje się reprezentacją to jak adaptuje polskie książki od polskiego autora które wywodzą się z polskiej kultury - aż się prosi o polaków wśród aktorów i ekipy. 

Elfy owszem nie istnieją ale podobnie nie istniał Geralt. Więc czemu np. nie zrobili z niego czarnej, rudej, żydowskiej lesbijki z azjatyckimi cechami? W końcu jeżeli wszystko możemy zmieniać to i to bo nie istniało. Otóż ona robi to dla siebie czy dla fanów? To jest różnica. Ona to robi dla siebie. Jak wszyscy tego typu ludzie. 

A czekajcie... może nie żydowskiej. Zapominam że teraz skrajna lewica nienawidzi żydów. Zostańmy przy czarnej, rudej lesbijce z azjatyckimi cechami. I lepiej zostawmy białe włosy by jakoś się wyróżniała wśród innych postaci. 

Fantasy jak najbardziej może odbijać problemy naszego świata ale co innego kiedy książka porusza temat rasizmu a co innego kiedy Ci robi wykład przez aktywistę który ma ćwierć mózgu i który nigdy nie pracował w branży żeby zrobić coś dobrego tylko by używać branżę jako tubę do indoktrynacji młodych. Dlatego właśnie widzisz tych wszystkich zboków w szkołach i na uniwersytetach bo wiedzą że przekonanie dorosłych do ich zwyrodniałych poglądów spotka się z oporem więc atakują dzieci. Oni bardzo lubią celować w dzieci. 

To co ona robi przypomina mi trochę co Rian Johnson zrobił ze Star Wars. Wziął coś czego nie lubił i nie szanował, następnie to opluł, podeptał, nazwał to sztuką, obrzucał wyzwiskami tych co narzekali i sobie poszedł dodatkowo robiąc problem innym którzy przy tym pracowali bo nie było za bardzo wątków które można było pociągnąć po jego idiotyzmach. 

Potem obrońcy tego gniota mówili o podważaniu oczekiwań ale realnie - to ma sens tylko jeżeli nie dasz widzom tego co chcą ale w zamian dostaną coś o identycznej albo wyższej wartości. A dostali nic. Figę z makiem. 

Tutaj jest to samo. Ona gada że te jej zmiany są wspaniałe i jest z nich dumna ale mało kto poza nią tak to widzi. Ot samolubna babka wzięła się za materiał którego nie lubiła i nie szanowała by uprawiać swoje widzi mi się rujnując zabawę innym. I tak ją zawsze będę widział. Zarówno ją jak i Riana Johnsona.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:00

Życzę jej, aby więcej niczego nie nakręciła. Było zrobić serial bazujący na prozie i mitologii ludów skoro to było jej przesłaniem. Nie ma się co dziwić, że fani zmieszali serial z błotem.

Tidek
Gramowicz
Dzisiaj 13:56

"​To przecież jedna z funkcji fantasy, prawda? Aby odbijać problemy naszego świata" - I tu mamy właśnie problem, że dla tych showrunnerów wszystko dziś musi być "komentarzem", "alegorią" lub "odbiciem dzisiejszego świata". 

Film czy serial nie może być po prostu spójny z materiałem źródłowym, nawet jak ten materiał już w oryginale jest komentarzem, tylko zwykle zgrabniejszym, niż te hollywoodzkie interpretacje xD​




