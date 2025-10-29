Twórcy Life is Strange prezentują nową grę science fiction. Kolejny zwiastun produkcji, która powstała przy współpracy z ESA

Ta produkcja bardziej stawia na science, niż fiction.

Francuskie studio DON’T NOD, znane z takich tytułów jak Life is Strange czy Vampyr, zaprezentowało podczas ID@Xbox Showcase nowy zwiastun swojego ambitnego projektu Aphelion. Produkcja, która ma zadebiutować w 2026 roku, to połączenie filmowej gry akcji z trzeciej osoby i narracyjnego thrillera science fiction, osadzonego na rubieżach Układu Słonecznego. Aphelion – nowy zwiastun kolejnej gry DON’T NOD Nowy materiał po raz pierwszy ukazuje Thomasa Crossa, drugiego grywalnego bohatera i towarzysza Ariane Montclair, astronautki Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Oboje trafiają na nieznaną planetę Persephone, gdzie po katastrofie statku Hope-01 próbują nie tylko przeżyć, ale także odkryć przyczyny tragicznego zdarzenia.

Twórcy podkreślają, że struktura gry opiera się na dwójce protagonistów o odmiennych stylach rozgrywki. Ariane skupia się na eksploracji, wspinaczce i fizycznych wyzwaniach związanych z przetrwaniem w ekstremalnym środowisku, podczas gdy Thomas, poważnie ranny po upadku, wykorzystuje swoje zdolności analityczne, by badać planetę i zbierać dane w bardziej spokojny, refleksyjny sposób. Ta dwoistość ma nie tylko urozmaicić rozgrywkę, ale także wpłynąć na emocjonalny wymiar historii. Zwiastun ujawnia również nowe lokacje, dynamiczne sekwencje skradankowe oraz pierwsze spotkanie z The Nemesis, tajemniczym i wrogim bytem, który zamieszkuje oceany Persephone. Według zapowiedzi DON’T NOD, ów organizm stanowi inteligentną formę życia, a jego obecność wprowadza do gry mechanikę napięcia i przetrwania, w której kluczową rolę odgrywa unikanie konfrontacji i umiejętne wykorzystanie otoczenia.

Jednym z najbardziej intrygujących elementów projektu jest współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Arnaud Barbier, dyrektor artystyczny Aphelion, wspólnie z ekspertami ESA zaprojektował fikcyjną naszywkę misji Hope-01, będącą symbolicznym nawiązaniem do tradycji prawdziwych lotów kosmicznych. Emblemat przedstawia planetę Persephone oraz statek kosmiczny, który doprowadził bohaterów do jej powierzchni. Aphelion pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gra na premierę w 2026 roku trafi od razu do usługi Xbox Game Pass.

