Activision ma nowe studio w Warszawie. W zespole m.in. twórcy Wiedźmina i Cyberpunka

Activision informuje bowiem, że „utalentowany” zespół Elsewhere Entertainment składa się z „ekspertów w dziedzinie opowiadania historii”. We wspomnianym studiu nie brakuje bowiem deweloperów, którzy w przeszłości pracowali nad takimi tytułami jak The Last of Us, Uncharted, Wiedźmin, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy's The Division czy Far Cry.