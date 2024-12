Dragon Ball: Sparking! ZERO to jedna z najlepiej sprzedających się gier Bandai Namco w historii

Dragon Ball: Sparking! ZERO spotkało się z niezwykle ciepłym odbiorem na platformie Steam. Bijatyka zgarnęła też wysokie noty wśród recenzentów, a w zaledwie 24 godziny od momentu premiery sprzedała się w liczbie 3 milionów egzemplarzy. Tymczasem według Matta Piscatelli, analityka z Circana, produkcja stała się jedną z najlepiej sprzedających się gier Bandai Namco w historii.

Dragon Ball: Sparking! ZERO jedną z najlepiej sprzedających się gier Bandai Namco

Matt Piscatella z Circana udzielił niedawno wywiadu portalowi GamesRadar+. Jak przekazał dyrektor wykonawczy firmy w kontekście Dragon Ball: Sparking! ZERO, był „tak samo zaskoczony jak wszyscy, nie tylko tym, że jest to najlepiej sprzedająca się gra Dragon Ball, ale także tym, że jest to jedna z najlepiej sprzedających się gier Bandai Namco wszech czasów”.