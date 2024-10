Dragon Ball: Sparking! ZERO skradł serca graczy. Odbiór na Steamie mówi sam za siebie

Ostatnio ukazał się premierowy zwiastun Dragon Ball: Sparking! ZERO z kultowym utworem „Cha-La Head-Cha-La” Hironobu Kageyamy. Bijatyka zebrała świetne opinie wśród recenzentów i z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania. Użytkownicy Steama tłumnie ruszyli do rozgrywki, a oceny mówią same za siebie.

Dragon Ball: Sparking! ZERO zgarnia świetne oceny na platformie Steam

Najnowsza bijatyka od Spike Chunsoft cieszy się niemałą popularnością na Steamie. Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, w najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 122 tysiące osób. Wielu graczy oceniło już również produkcję na platformie Valve – aż 94% z ponad 13 tysięcy opinii zachwala tytuł, co klasyfikuje ogólny odbiór jako „bardzo pozytywny”.