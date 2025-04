Reżyser Tekkena 8 odpowiada na kontrowersje wokół drugiego sezonu. Szybkie poprawki mają załagodzić sytuację

Problem zaczął się od modyfikacji systemu rzutów, które wzbudziły niezadowolenie graczy. Z czasem pojawiły się kolejne kwestie, które doprowadziły do zalewu negatywnych recenzji na Steamie. Harada skomentował sytuację na platformie X, przyznając, że doszło do rozbieżności między oczekiwaniami społeczności, a zmianami w balansie gry. Reżyser zapowiada zmiany:

Mimo że wielu graczy wyraziło swoje niezadowolenie, nie zabrakło też fanów broniących deweloperów i zachęcających ich do dalszej pracy. Twórcy Tekken 8 ogłosili, że w połowie lub pod koniec kwietnia pojawią się pilne poprawki mające naprawić niektóre problematyczne elementy. Zespół deweloperski zapowiedział także dalszą analizę balansu postaci, a Paul i Jack-8 mają doczekać się konkretnych zmian. Modyfikacji ulegną między innymi Hammer of the Gods u Paula i Jab Elbow u Jack-8, które nie działają zgodnie z zamierzeniami.

Sezon 2 rozpoczął się od premiery Anny Williams jako nowej grywalnej postaci. W ciągu roku do gry dołączą jeszcze trzy nowe postacie oraz dwie nowe areny – jedną latem, druga zimą. Wprowadzono także nowe przedmioty w sklepie oraz osiem nowych rang powyżej „Destruction God”, a także kolejną edycję Fight Passa.

Na dodatek ogłoszono niespodziewany crossover Tekkena 8 z Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land. W ramach darmowego DLC do gry trafią nowe kostiumy, umiejętności i inne dodatki, co może być ciekawą atrakcją dla fanów obu serii.

Pomimo kontrowersji wokół drugiego sezonu, Tekken 8 nadal ma przed sobą sporo nowej zawartości. Teraz pozostaje pytanie, czy poprawki przekonają graczy, którzy wystawili grze negatywne oceny, aby jednak zmienili swoje zdanie. Odczuliście powyższe problemy?