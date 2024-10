Znakomita sprzedaż Dragon Ball: Sparking! ZERO. Wysoki wynik w zaledwie 24 godziny od premiery

Bandai Namco ogłosiło, że Dragon Ball: Sparking! ZERO sprzedało się w liczbie 3 milionów egzemplarzy w zaledwie 24 godziny od momentu premiery. Bijatyka nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy, a oceny na platformie Steam mówią same za siebie – aż 93% z ponad 20 tysięcy opinii jest pozytywnych. Dodatkowo, w dniu premiery jednocześnie grało nawet 122 tysiące osób.

Wierzymy, że wyniki te zostały osiągnięte dzięki temu, że w grę zagrało szersze grono fanów niż kiedykolwiek wcześniej dzięki działaniom marketingowym dostosowanym do specyfiki każdego regionu. Obejmuje to trasę w Ameryce Północnej i udział w wydarzeniach związanych z grą w Europie, Ameryce Południowej i Azji we współpracy z zagranicznymi biurami Grupy, które znajdują się w ponad 30 krajach i regionach. Wierzymy, że wyniki te są rezultatem naszych wysiłków mających na celu przyciągnięcie szerszego grona fanów niż kiedykolwiek wcześniej. – przekazała w komunikacie prasowym Nao Udagawa (via GamingBolt).