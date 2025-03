Atlus zapowiada remaster Devil Summoner z PlayStation 2. Premiera RPG już w czerwcu

Atlus oficjalnie ogłosiło, że wydana w 2006 roku na PlayStation 2 gra Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Raidou Kuzunoha Vs. The Soulless Army doczeka się remastera.

Nowa wersja gry nad którą pracuje Atlus, zostanie wydane po nieco innym tytułem RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Produkcja zaoferuje liczne ulepszenia, w tym odświeżony system walki, poprawioną oprawę wizualną, a także wiele dodatkowych funkcji, które mają usprawnić rozgrywkę zarówno dla weteranów serii, jak i nowych graczy. To jedna z ciekawszych propozycji dla fanów jRPG.

Zapowiedziano RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

W przeciwieństwie do tradycyjnych odsłon Shin Megami Tensei, Devil Summoner – Raidou Kuzunoha Vs. The Soulless Army to RPG akcji osadzone w Japonii z okresu Taisho. Gracze wcielają się w Raidou Kuzunohę, młodego detektywa i Pogromcę Demonów, którego zadaniem jest ochrona stolicy oraz badanie Mrocznej Otchłani, miejsca między rzeczywistością a światem opanowanym przez demony. Teraz, po niemal dwóch dekadach od premiery, gra powróci w ulepszonej wersji na PC i współczesne konsole.