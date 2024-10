Pierwsze recenzje Dragon Ball: Sparking! ZERO. Bijatyka zgarnia wysokie noty

Niedawno mieliśmy okazję zerknąć na nowy zwiastun Dragon Ball: Sparking! ZERO . Bijatyka od Spike Chunsoft zadebiutuje za kilka dni, a pierwsze recenzje ukazały się już w sieci. W serwisie Metacritic produkcja może pochwalić się średnią ocen na poziomie 83/100 na podstawie 48 opinii.

Recenzenci podzielili się już swoimi wrażeniami z rozgrywki w Dragon Ball: Sparking! ZERO. Jeśli chodzi o elementy, które ocenione zostały pozytywnie, wspomina się między innymi spektakularną grafikę, tryby Episode Battle i Custom Battle czy imponującą listę ponad 180 grywalnych postaci. Produkcja ma oferować nostalgiczne, choć unowocześnione doświadczenia dla fanów serii, a także głęboką mechanikę rozgrywki. Wiele osób podkreśla, że jest to świetna pozycja dla miłośników Dragon Ball.

Dragon Ball: Sparking! ZERO nie jest oczywiście pozbawione wad. Część krytyków zwróciła uwagę na kilka problemów z optymalizacją, a także z trybem wieloosobowym. Nie każdemu przypadła również do gustu mechanika rozgrywki, określana jako powtarzalna, a także rozczarowująca narracja. Mimo kilku niedociągnięć ogólne wrażenia są jednak w większości pozytywne.

Recenzje Dragon Ball: Sparking! ZERO

ComicBook – 10/10

Eurogamer Portugal – 10/10

GamersRD – 9,5/10

TheGamer – 9/10

Noisy Pixel – 9/10

Screen Rant – 9/10

GAMINGbible – 9/10

Siliconera – 8/10

GameSpew – 8/10

VG247 – 8/10

Gamereactor UK – 7/10

GamesHub – 7/10

GamesRadar+ – 6/10

GameSpot – 6/10

DRAGON BALL: Sparking! ZERO wynosi na zupełnie nowe poziomy legendarną już rozgrywkę rodem z serii Budokai Tenkaichi. Poznaj i opanuj grę szerokim wachlarzem grywalnych postaci, z których każda ma własne, popisowe umiejętności, transformacje i techniki. Zdobądź dla siebie niszczycielską siłę najsilniejszych wojowników, jacy kiedykolwiek pojawili się w serii DRAGON BALL! – czytamy w opisie gry Dragon Ball: Sparking! ZERO na platformie Steam.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Dragon Ball: Sparking! ZERO zadebiutuje już 11 października 2024 roku. Bijatyka zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Zainteresowanych pozycją zachęcamy do lektury: Grałem w Dragon Ball: Sparking! Zero i... przypomniały mi się stare, dobre czasy.