To nowy internetowy trend. Dosięgnął nawet Władcę Pierścieni

W ostatnich dniach ChatGPT otrzymał nową aktualizację, która stała się prawdziwym hitem internetu. Chociaż już wcześniej niektóre aplikacje oparte na sztucznej inteligencji pozwalały przerabiać zdjęcia i filmy na styl anime, w tym również studia Ghibli, to jednak wcześniej żadne AI nie było aż tak dokładne. Teraz ChatGPT oferuje taką funkcję, po uruchomieniu której media społecznościowe zostały zalane przez najróżniejsze przeróbki. Użytkownik serwisu X o nicku PJ Ace postanowił wykorzystać to narzędzie do stworzenia zwiastuna Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia, gdyby film powstał w legendarnym japońskim studiu od Hayao Miyazakiego. Efekt jest fascynujący.

Przerobiony przez AI zwiastun filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia w stylu filmów Ghibli

Fan Władcy Pierścieni zadał sobie pytanie, co by było gdyby Ghibli stworzyło ekranizację popularnej trylogii Tolkiena. PJ Ace przyznał, że wydał 250 dolarów na produkcję i spędził 9 godzina ponownym montażu zwiastuna. Materiał w wersji anime zobaczycie poniżej.