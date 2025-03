Dragon Ball: Sparking! Zero może trafić na Nintendo Switch 2 i przy okazji upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Przecieki sugerują, że Dragon Ball: Sparking! Zero może zostać wydane na nową konsolę Nintendo Switch 2. Jeśli okaże się to prawdą, będzie to wielki krok zarówno dla Nintendo, jak i Bandai Namco.

Seria Dragon Ball od lat odnosi sukcesy zarówno w świecie mangi, anime, jak i gier wideo. Tytuły osadzone w tym uniwersum regularnie trafiają na rynek, a 2024 rok przyniósł premierę jednej z najlepszych gier w tym świecie czyli Dragon Ball: Sparking! Zero – następcę słynnego Budokai Tenkaichi.

Dragon Ball: Sparking! Zero trafi na Switcha 2?

Według najnowszych przecieków Sparking! Zero może trafić na nową konsolę Nintendo Switch 2. Nie byłoby to zaskoczeniem, ponieważ Nintendo stawia na silne wsparcie gier firm trzecich, a Sparking! Zero idealnie pasowałoby do tej strategii. Dla Bandai Namco byłaby to świetna okazja do ponownego rozkręcenia sprzedaży gry.