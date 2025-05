DOOM: The Dark Ages na porównaniu z DOOM Eternal. Materiał obrazuje zmiany w serii

Już za moment na rynek trafi DOOM: The Dark Ages. Niedawno pojawiły się pierwsze recenzje tytułu , a także wyciek ujawniający fabułę i inne szczegóły przed premierą . W związku z nadciągającym wielkimi krokami debiutem, w sieci ukazał się materiał porównujący grę z poprzednią odsłoną serii, DOOM Eternal.

DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię pochodzenia gniewu DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze po raz kolejny wcielą się w krwawego DOOM Slayera i wezmą udział w nigdy dotąd niewidzianej mrocznej, złowieszczej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu. – czytamy w opisie gry.

W sieci ukazało się porównanie nadchodzącej odsłony serii – DOOM: The Dark Ages – z częścią wydaną w 2020 roku, czyli DOOM Eternal. Na materiale możemy przyjrzeć się modelom DOOM Slayera oraz przeciwników. Wideo zestawiające dwa tytuły znajduje się na dole wiadomości.

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno poznaliśmy dokładne godziny debiutu gry. W Polsce premiera nastąpi 15 maja o godzinie 2:00. Dwa dni wcześniej o tej samej godzinie czasu polskiego DOOM: The Dark Ages trafi do osób, które zakupiły edycję premium w przedsprzedaży.

DOOM: The Dark Ages zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącym tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.