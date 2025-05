DOOM: The Dark Ages – kiedy premiera? Ujawniono dokładne godziny debiutu gry

W sieci pojawiły się już recenzje DOOM: The Dark Ages . Nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek może pochwalić się bardzo ciepłym przyjęciem ze strony branżowych mediów, a wielu graczy z pewnością nie może doczekać się momentu, w którym samodzielnie odpali wspomnianą produkcję. Twórcy tymczasem postanowili jeszcze bardziej podgrzać atmosferę i ujawnili, kiedy dokładnie miłośnicy marki DOOM będą mogli rozpocząć swoją przygodę z DOOM: The Dark Ages.

Część graczy będzie jednak mogła rozpocząć przygodę ze wspomnianym tytułem nieco wcześniej. Już 13 maja 2025 roku o 2:00 czasu polskiego DOOM: The Dark Ages trafi w ręce osób, które zdecydowały się na kupno edycji premium w przedsprzedaży . Droższe wydanie zapewnia również dostęp do fabularnego DLC, pakietu skórek boskości oraz cyfrowego artbooka i ścieżki dźwiękowej.

Na koniec przypomnijmy, że DOOM: The Dark Ages zadebiutuje w przyszłym tygodniu na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami w dniu swojej premiery wspomniana produkcja trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii DOOM, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.

Wczytywanie ramki mediów.