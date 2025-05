DOOM: The Dark Ages z pierwszymi recenzjami. Jak wypadł prequel?

Już za kilka dni w ręce graczy trafi DOOM: The Dark Ages. Do sieci zaczęły spływać już recenzje produkcji id Software. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 86/100 na podstawie 47 opinii.

Recenzenci chwalą przede wszystkim mocno wciągającą i dopracowaną rozgrywkę. Nie brakuje pozytywnych głosów związanych ze ścieżką dźwiękową, walką wręcz czy hordami wrogów. Krytykom przypadł też do gustu design, wyjątkowa różnorodność czy mnóstwo opcji dla miłośników wymagających strzelanek. Wspomina się również, że DOOM: The Dark Ages nie zapomina o korzeniach serii.

Pojawiło się też kilka głosów krytyki. Według recenzenta Dexerto DOOM: The Dark Ages nie dorównało Doom z 2016 i Doom Eternal. Dziennikarz TheGamer uznał natomiast, że „to najsłabsza odsłona w świetnej trylogii”, rozwijająca jedynie „to, co już znane”.

Recenzje DOOM: The Dark Ages

Hardcore Gamer – 10/10

Impulsegamer – 9,6/10

Gamers Heroes – 9,5/10

PlayStation Universe – 9,5/10

Noisy Pixel – 9/10

GamingBolt – 9/10

Shacknews – 9/10

Gram.pl – 8/10

PushSquare – 8/10

VGC – 8/10

DualShockers – 8/10

VG247 – 8/10

Digital Trends – 7/10

GamesRadar+ – 7/10

TheGamer – 7/10

Dexerto – 6/10

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że DOOM: The Dark Ages zadebiutuje już 15 maja 2025 roku. Gra trafi na komputery osobiste oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.