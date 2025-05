Gigantyczny wyciek DOOM: The Dark Ages – fabuła, zrzuty ekranu i inne szczegóły przed premierą

Największym źródłem przecieku był jednak użytkownik, który rzekomo zdobył kolekcjonerską edycję gry. Nie tylko ukończył kampanię przedpremierowo, ale również opublikował dziesiątki zrzutów ekranu z niemal każdej części gry. Całość można znaleźć na subreddicie /r/GamingLeaksAndRumours – jednak uwaga, materiał zawiera mnóstwo spoilerów.

DOOM: The Dark Ages to prequel wysoko ocenianych DOOM (2016) i DOOM Eternal. Gra zabierze graczy do brutalnego, średniowiecznego świata, gdzie wcielą się w DOOM Slayera w walce z siłami piekła. Premiera odbędzie się 15 maja 2025 roku na Xbox Series S/X, PC i PlayStation 5. Posiadacze Xbox Game Pass mogą już pobrać grę przedpremierowo, zostanie im ona udostępniona w ramach abonamentu Ultimate.