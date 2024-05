Dołączcie do walki o niższe ceny gier na Steam. Ruszyła petycja apelująca do Valve

Aktualny kurs PLN-EUR różni się znacząco od tego, na bazie którego Steam ustawiał sugerowane ceny gier dla Polaków. Co za tym idzie, w wielu przypadkach polscy gracze kupują gry PC praktycznie najdrożej na świecie. Wydawcy korzystający z domyślnego cennika Valve automatycznie ustalają sugerowaną cenę detaliczną w Polsce na poziomie 10% powyżej rekomendowanych cen w euro. Jako przykład można podać Factorio. W Polsce gra kosztuje 160 zł, chociaż w niemieckim regionie zapłacimy 32€, czyli po obecnym kursie walut 137,17 zł. Taka różnica może wydawać się niewielka, kiedy patrzy się z perspektywy pojedynczego zakupu, niemniej trzeba wziąć pod uwagę, jak silną pozycją w Polsce ma PC gaming. Tego typu przykłady można dwoić i troić. Ilość produkcji z zawyżonymi cenami idzie w setki, jeśli nie w tysiące i dotyczy to nie tylko gier niezależnych. Za Forza Motorsport Polacy zapłacą 349 zł, podczas gdy w strefie EUR gra kosztuje 69,99€ (ok. 299,90 zł), co daje różnice blisko 14% na niekorzyść złotówki.