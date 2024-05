UOKiK bierze się za Steam i PlayStation Store. Urząd sprawdzi antykonkurencyjne praktyki

„Czy na rynku sprzedaży gier wideo mogło dojść do stosowania praktyk ograniczających konkurencję, na których mogą tracić twórcy gier, dostawcy platform i gracze?” – takie pytanie zadali pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy zapowiedzieli sprawdzenie cyfrowych sklepów z grami, takich jak Steam i PlayStation Store. Urząd chce sprawdzić, czy sklepy nie stosują praktyk, które można byłoby uznać za antykonkurencyjny i szkodzące graczom. Prezes urzędu wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w tym kontrole siedziby kilku spółek.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem możliwości stosowania antykonkurencyjnych praktyk przez dostawców platform dystrybucji cyfrowej gier wideo. Postępowanie dotyczy w szczególności działań dostawców takich platform jak PlayStation Store i Steam – czytamy w komunikacie.

UOKiK sprawdzi Steam i PlayStation Store pod kątem stosowania antykonkurencyjnych praktyk

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbył kontrole w siedzibie jednej ze spółek należących do grupy Sony, a także u dwóch twórców i wydawców gier w Polsce. Teraz urzędnicy będą badać zebrany materiał dowodowy, który rozstrzygnie, czy mogło dojść do stosowania praktyk działających na szkodę konkurencji, takich jak niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej przez właścicieli platform dystrybucji cyfrowej. Skutkiem ich działania może być wykluczenie konkurencyjnych sklepów, eksploatacja deweloperów i wydawców, a także zawyżone ceny gier. UOKiK podaje, że chodzi m.in. o stosowanie ograniczeń w sprzedaży gier i zawartości dodatkowych na konkurencyjnych platformach lub sklepach internetowych, ale również ingerencję w ceny i politykę rabatową twórców i wydawców gier, a także ograniczanie dostępu do rynku konkurencyjnym sklepom i innym dostawcom cyfrowych usług.