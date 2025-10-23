„Dobrowolny program zmiany kariery” u twórców The Division. Ubisoft z kolejnymi zmianami

Pracownicy mogą podjąć „kolejny krok zawodowy na własnych warunkach”.
Massive Entertainment, będące pod skrzydłami Ubisoft, zwróciło się do swoich pracowników z propozycją „dobrowolnego” zakończenia stosunku pracy. Studio, które w swoim portfolio ma zarówno popularną serię Tom Clancy’s The Division, jak i niedawno wydane tytuły Avatar: Frontiers of Pandora oraz Star Wars Outlaws, staje się kolejną jednostką w strukturze Ubisoftu przechodzącą zmiany organizacyjne.
Zarząd studia opublikował oficjalne oświadczenie na platformie X, w którym wyjaśnił, że planuje umocnić swój strategiczny kierunek, kładąc szczególny nacisk na przyszłość serii The Division oraz na rozwój technologii, w tym silnika Snowdrop. W związku z tym Massive Entertainment dąży do redukcji personelu. W ramach tych działań wprowadzono „dobrowolny program zmiany kariery”.
W ramach naszych działań związanych z dalszym rozwojem i długoterminowym planowaniem niedawno dokonaliśmy reorganizacji zespołów i zasobów, aby wzmocnić naszą strategię i utrzymać koncentrację na marce The Division oraz technologiach – w tym silniku Snowdrop i platformie Ubisoft Connect – które napędzają nasze gry.
Aby odpowiedzialnie wesprzeć ten proces, wprowadziliśmy dobrowolny program zmiany kariery, dający uprawnionym członkom zespołu możliwość podjęcia kolejnego kroku zawodowego na własnych warunkach, z pełnym wsparciem finansowym i doradczym.
Massive Entertainment pozostaje w pełni zaangażowane w realizację naszej strategii oraz w tworzenie wyjątkowych doświadczeń dla graczy na całym świecie, w tym The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence oraz The Division 3. Prace nad tymi projektami przebiegają z energią, koncentracją i ambicją, a w przyszłości podzielimy się kolejnymi informacjami.
Zmiany wpisują się w szerszy kontekst restrukturyzacji zachodzącej wewnątrz Ubisoftu. W tym samym miesiącu rozpoczęła oficjalnie działalność spółka Vantage Studios, która jest wspierana przez chińską firmę Tencent. Nowa jednostka zależna od Ubisoftu przejęła nadzór nad trzema markami IP giganta: Assassin’s Creed, Far Cry oraz serią Tom Clancy’s Rainbow Six.
