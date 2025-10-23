„Dobrowolny program zmiany kariery” u twórców The Division. Ubisoft z kolejnymi zmianami

Massive Entertainment, będące pod skrzydłami Ubisoft, zwróciło się do swoich pracowników z propozycją „dobrowolnego” zakończenia stosunku pracy. Studio, które w swoim portfolio ma zarówno popularną serię Tom Clancy’s The Division, jak i niedawno wydane tytuły Avatar: Frontiers of Pandora oraz Star Wars Outlaws, staje się kolejną jednostką w strukturze Ubisoftu przechodzącą zmiany organizacyjne.

Ubisoft restrukturyzuje Massive Entertainment. Twórcy The Division oferują pracownikom „dobrowolne” odejście

Zarząd studia opublikował oficjalne oświadczenie na platformie X, w którym wyjaśnił, że planuje umocnić swój strategiczny kierunek, kładąc szczególny nacisk na przyszłość serii The Division oraz na rozwój technologii, w tym silnika Snowdrop. W związku z tym Massive Entertainment dąży do redukcji personelu. W ramach tych działań wprowadzono „dobrowolny program zmiany kariery”.