Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake z nowymi efektami pogodowymi? Pojawiają się kolejne przecieki

Nowe doniesienia sugerują, że odświeżona wersja klasyka może otrzymać ulepszoną mapę i efekty pogodowe z Assassin’s Creed Shadows.

Plotki o powrocie kultowego Black Flag przybierają na sile, zwłaszcza że Ubisoft zapowiada premierę „nieujawnionego tytułu” jeszcze w tym roku fiskalnym. Według najnowszych przecieków gra ma otrzymać szereg zmian – od usunięcia segmentów z Animusem po przywrócenie zawartości niewykorzystanej w pierwotnej wersji.

Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake – co nowego szykuj ą tw órcy?

Znany twórca treści j0nathan twierdzi, że remake wykorzysta zaawansowane efekty pogodowe inspirowane Assassin’s Creed Shadows. Jeśli informacje się potwierdzą, Morze Karaibskie może zyskać znacznie bardziej dynamiczną aurę, nadając żegludze jeszcze większy realizm. Przecieki wspominają także o odświeżonym interfejsie oraz ulepszonej mapie – bardziej szczegółowej, bogatszej w aktywności, lecz zachowującej oryginalną skalę.

