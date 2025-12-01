Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake z nowymi efektami pogodowymi? Pojawiają się kolejne przecieki

Mikołaj Berlik
2025/12/01 09:30
Nowe doniesienia sugerują, że odświeżona wersja klasyka może otrzymać ulepszoną mapę i efekty pogodowe z Assassin’s Creed Shadows.

Plotki o powrocie kultowego Black Flag przybierają na sile, zwłaszcza że Ubisoft zapowiada premierę „nieujawnionego tytułu” jeszcze w tym roku fiskalnym. Według najnowszych przecieków gra ma otrzymać szereg zmian – od usunięcia segmentów z Animusem po przywrócenie zawartości niewykorzystanej w pierwotnej wersji.

Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake – co nowego szykują twórcy?

Znany twórca treści j0nathan twierdzi, że remake wykorzysta zaawansowane efekty pogodowe inspirowane Assassin’s Creed Shadows. Jeśli informacje się potwierdzą, Morze Karaibskie może zyskać znacznie bardziej dynamiczną aurę, nadając żegludze jeszcze większy realizm. Przecieki wspominają także o odświeżonym interfejsie oraz ulepszonej mapie – bardziej szczegółowej, bogatszej w aktywności, lecz zachowującej oryginalną skalę.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały pojawienie się nowych zadań pobocznych, a najnowszy raport zdaje się to potwierdzać. Mapa ma oferować więcej treści, choć nie zostanie ani zwiększona, ani zmniejszona. Szykuje się więc raczej ewolucja projektu niż rewolucja w strukturze świata.

Remake nadal nie został ogłoszony, ale wielu obserwatorów liczy na prezentację podczas gali The Game Awards 2025 zaplanowanej na 11 grudnia. W gronie potencjalnych ogłoszeń ma pojawić się także długo oczekiwany remake Prince of Persia: The Sands of Time, który według przecieków zadebiutuje w połowie stycznia przyszłego roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/assassins-creed-4-black-flag-remake-features-shadows-like-weather-effects-improved-map-rumor

News
Plotki
remake
Ubisoft
Assassin's Creed IV: Black Flag
assassin's creed
Assassin's Creed
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:47

Generalnie powinni najpierw spróbować odwzorować stare. Może to nostalgia ale z tego co moja pamięć mi mówi - ani jedna gra z serii nie powtórzyła walk morskich i burzy jak w Black Flag. Włącznie ze Skull & Bones. 

Więc jeżeli ich "next-gen AAAA Black Flag" ssał to czy remake przypadkiem też nie skończy tak że będzie ssał. 




