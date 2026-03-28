Do nowego Heroes of Might & Magic wchodzą rozgrywki rankingowe. Olden Era rusza z testami i celuje w scenę PvP

To ruch ważniejszy, niż może się wydawać, bo stawką nie jest już tylko sentyment do marki, lecz sprawdzenie, czy nowi Heroesi wytrzymają próbę współczesnej rywalizacji e-sportowej. Nowa tura testów skupi się przede wszystkim na: matchmakingu, systemie rankingowym, zabezpieczeniach antycheatowych, balansie frakcji i płynności potyczek PvP. Innymi słowy, Unfrozen nie testuje już tylko samej duszy Heroesów, ale zaczyna weryfikować, czy Olden Era potrafi działać jak nowoczesna usługa dla fanów rywalizacji, a nie wyłącznie nostalgiczny pomnik dla wychowanych na trójce.

Unfrozen

Heroes of Might & Magic: Olden Era stawia na ranking, PvP i balans, czyli fundamenty udanego powrotu serii

I właśnie tutaj kryje się najciekawszy zwrot. Przez długi czas rozmowa o Olden Erze obracała się głównie wokół estetyki, frakcji, muzyki i pytania, czy da się odtworzyć magię Heroes III. Tymczasem kolejne miesiące pokazały, że twórcy coraz mocniej słuchają społeczności i realnie poprawiają projekt na podstawie uwag graczy. Już w marcu można było zauważyć, że gra zaczyna wygląda coraz lepiej, właśnie dzięki pokorze i gotowości do korekt. To ważny sygnał, bo seria tej klasy nie potrzebuje dziś muzealnej rekonstrukcji, tylko produkcji, która rozumie, dlaczego ludzie grali w nią latami.

Jest też drugi wymiar tej historii, mianowicie skala zainteresowania. Kilka dni temu Olden Era trafiła do top 10 najchętniej dodawanych do listy życzeń gier na Steamie, a według SteamDB utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej wyczekiwanych nadchodzących tytułów. To nie jest już niszowy projekt dla garstki weteranów HoMM III, tylko gra, która zaczyna funkcjonować jako jeden z największych strategicznych powrotów ostatnich lat.

W tle widać zresztą jeszcze jeden ruch budujący wiarygodność projektu. W styczniu 2026 roku Unfrozen ogłosiło, że do zespołu jako creative advisor dołączył Jon Van Caneghem, czyli twórca serii Might and Magic i jeden z ojców całej marki Heroes. Taki ruch sam w sobie nie gwarantuje sukcesu, ale pokazuje, że studio bardzo świadomie buduje pomost między legendą marki a nową odsłoną. Równolegle oficjalna karta gry na Steamie potwierdza, że tytuł zmierza na PC w 2026 roku i ma oferować zarówno singla, jak i sieciowe PvP oraz kooperację.

W szerszym kontekście świata Heroesów kontrast jest wręcz uderzający. Gdy poboczne projekty z uniwersum, jak Might & Magic: Fates, zbierają chłodne reakcje i zarzuty o zbyt agresywne monetyzowanie pomysłu, Olden Era wygląda coraz bardziej jak autentyczne miejsce, w którym marka może odzyskać swój sens i wartość. To właśnie dlatego test trybu rankingowego ma znaczenie większe niż zwykły techniczny etap produkcji, bowiem sprawdza, czy nowi Heroesi będą tylko udanym ukłonem w stronę przeszłości, czy faktycznie staną się grą, do której społeczność wróci na setki godzin.