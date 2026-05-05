Assassin’s Creed Invictus w pierwszym screenie. Tak wygląda gra Ubisoftu, która może zostać skasowana

Wyciekł pierwszy materiał z rozgrywki z wieloosobowego Assassin’s Creed.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o Assassin’s Creed Invictus, czyli nowym sieciowym projekcie Ubisoftu. Dopiero co informowaliśmy, że gra ma problemy po fazie playtestów i tytuł może zostać nawet skasowany, a teraz do sieci trafił pierwszy fragment screena, prezentującego rozgrywkę. Assassin’s Creed Invictus – wyciekł pierwszy fragment screena z rozgrywki Materiał udostępniony przez leakera j0nathan, który specjalizuje się w wyciekach o serii Assassin’s Creed, przedstawia bardzo wczesną wersję gry. Duża część elementów nie posiada jeszcze tekstur, a środowisko wypełniają surowe, szare bryły. Insider podkreśla jednak, że to jedynie poglądowy zrzut ekranu, który ma pokazać ogólny kierunek rozwoju produkcji.

Oto pierwsze zdjęcie Assassin's Creed Invictus! Duża część gry nie posiada jeszcze tekstur, więc nie zdziwcie się tym dużym szarym blokom, to naprawdę tylko po to, żeby dać wam pogląd na to, jak gra wygląda obecnie. Wczytywanie ramki mediów. Foto: Ubisoft/ j0nathan Dużo emocji budzą również doniesienia dotyczące niedawnych testów. Według informacji pod koniec kwietnia odbył się kolejny playtest gry. Opinie uczestników testów były wyjątkowo krytyczne, a AC Invictus został określony w bardzo dosadnych słowach jako wyjątkowo słaba.

Pojawiają się także spekulacje, że Assassin’s Creed Invictus może nie zdążyć na planowaną premierę w 2026 roku. W najczarniejszym scenariuszu mówi się nawet o możliwości anulowania projektu. Nie byłby to pierwszy raz, ponieważ produkcja miała już kilkukrotnie zmieniać harmonogram prac. W przeszłości Invictus bywał opisywany jako połączenie Assassin’s Creed z Fall Guys. Okazuje się jednak, że porównanie to jest dość powierzchowne. Produkcja wykorzystuje system rozgrywki oparty na rundach eliminacyjnych, ale pod względem stylistyki i oprawy znacznie bliżej jej do klasycznych odsłon serii. Gracze mają wybierać znanych bohaterów i rywalizować na arenach inspirowanych kultowymi lokacjami, w tym z takich odsłon, jak Assassin’s Creed Mirage oraz Assassin’s Creed Odyssey. Za rozwój projektu odpowiada niewielki zespół deweloperów, wśród których znajdują się weterani pracujący wcześniej przy For Honor. Celem jest stworzenie gry usługowej, która mogłaby powtórzyć sukces tego tytułu, który mimo upływu lat nadal przynosi Ubisoftowi zyski.

