Multiplayerowy Horizon dostał drugą szansę. Nowe testy ruszą jeszcze w maju

3 miesiące po pierwszych testach Horizon Hunters Gathering powraca. Powraca z testami numer dwa, które już za chwilę.

Pod koniec tego miesiąca gracze ponownie będą mieli szanse, by sprawdzić, jak wypada spin-off stworzonej przez Guerrilla Games serii. Zainteresowani? Nadchodzi druga okazja do przetestowania Horizon Hunters Gathering Horizon Hunters Gathering po raz pierwszy odpaliło testy w lutym tego roku. Wówczas udział w nich mogli wziąć zarówno posiadacze konsoli PlayStation 5, jak i komputerów osobistych. Weekendowa beta nie cieszyła się jednak przesadnym zainteresowaniem na Steamie i w najlepszym momencie przyciągnęła jedynie 561 graczy jednocześnie. Dodatkowo w sieci nie brakowało niespecjalnie przychylnych opinii tych, których rozczarowała koncepcja przeniesienia singlowej dotychczas opowieści do świata multiplayerowego przy jednoczesnym porzuceniu realistycznej grafiki na rzecz bardziej “fortnite’owej” stylistyki.

Mimo to Sony i Guerrilla Games nie odpuszczają. Właśnie zapowiedziano bowiem drugą turę betatestów, które odbędą się 22-25 maja – ponownie tylko na PlayStation 5 i PC. Wszyscy zainteresowani udziałem mogą zarejestrować się za pośrednictwem programu PlayStation Beta. Co istotne, tym razem mamy otrzymać dostęp do większej liczby zawartości niż miało to miejsce 3 miesiące temu. Na serwery wejdzie m.in. dwoje nowych Łowców, tj. przemytniczka z plemienia Oseram o imieniu Ensa oraz Shadow, czyli tajemniczy agent Carja, którego w walce wspomaga maszyna znana jako Stalker. Duet ten dołączy do znanych już wcześniej postaci, takich jak Rem, Sun i Axle.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko, bo w Horizon Hunters Gathering pojawi się też grywalne wprowadzenie do kampanii fabularnej. W jej ramach postaramy się uratować Dolinę Ashwater przed hordą maszyn. Jeżeli zaś było wam za łatwo, to w odpowiedzi dostaniecie wyższe poziomy trudności w trybie Machine Incursion. Możecie też podjąć wyzwanie i spróbować pokonać Thunderjaw i Ravager jednocześnie. Do tego dochodzi nowy region – pełne gęstych dżungli i ruin Breakers’ Bounty – oraz moduły treningowe. Ponadto możliwa podczas zabawy w pojedynkę będziemy mogli liczyć na pomoc łowców NPC. Przy okazji zapowiedzi testów opublikowano teaser z nowymi materiałami z gry: Horizon Hunters Gathering jest spin-offem Horizon Zero Dawn z 2017 roku oraz Horizon Forbidden West z roku 2022. O ile jednak Zero Dawn i Forbidden West były produkcjami dla jednego gracza, tak Hunter's Gathering przygotowano z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Nie wiadomo jednak, kiedy tytuł ujrzy światło dzienne, gdyż nie ujawniono daty jego premiery.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

