„Ojciec” serii powraca. Jon Van Caneghem doradcą przy Heroes of Might and Magic: Olden Era

Do zespołu pracującego nad nadchodzącą odsłoną dołączył legendarny twórca i założyciel New World Computing.
Jon Van Caneghem, który w 1986 roku powołał do życia uniwersum Might and Magic, powraca do korzeni jako kreatywny doradca. To ogromne wzmocnienie dla deweloperów z Unfrozen, którzy stawiają sobie za cel przywrócenie serii dawnego blasku i nawiązanie do klimatu najlepszych, klasycznych części.
Jon Van Caneghem – legenda wspiera nową generację
Caneghem nie będzie jedynie nazwiskiem na liście płac. Jego rola ma być aktywna i obejmować kilka kluczowych obszarów, takich jak wsparcie przy projektowaniu systemów rozgrywki, pomoc w kreowaniu świata gry, który ma być spójny z dziedzictwem marki, a także mentorowanie zespołu Unfrozen w kwestiach, które sprawiły, że „Herosi” stali się legendą.
Sam twórca nie kryje entuzjazmu: „Z ogromną przyjemnością patrzę, jak świat, który zbudowałem tyle lat temu, wciąż kwitnie. Bardzo się cieszę, że znów mogę dołożyć do niego swoją cegiełkę i kroczyć tą drogą wspólnie z Wami” – przekazał w oficjalnym oświadczeniu.
Denis Fedorov, CEO studia Unfrozen, przyznał, że wkład Jona był dla niego osobistą inspiracją do wejścia w branżę gier. Zaangażowanie twórcy oryginału ma być gwarancją, że Olden Era nie będzie tylko kolejnym sequelem, ale prawdziwym listem miłosnym do fanów strategii turowych. Warto dodać, że zespół nadal korzysta również z wytycznych Ubisoftu, który pozostaje właścicielem praw do marki.