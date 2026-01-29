„Ojciec” serii powraca. Jon Van Caneghem doradcą przy Heroes of Might and Magic: Olden Era

Jon Van Caneghem, który w 1986 roku powołał do życia uniwersum Might and Magic, powraca do korzeni jako kreatywny doradca. To ogromne wzmocnienie dla deweloperów z Unfrozen, którzy stawiają sobie za cel przywrócenie serii dawnego blasku i nawiązanie do klimatu najlepszych, klasycznych części.

Jon Van Caneghem – legenda wspiera nową generację

Caneghem nie będzie jedynie nazwiskiem na liście płac. Jego rola ma być aktywna i obejmować kilka kluczowych obszarów, takich jak wsparcie przy projektowaniu systemów rozgrywki, pomoc w kreowaniu świata gry, który ma być spójny z dziedzictwem marki, a także mentorowanie zespołu Unfrozen w kwestiach, które sprawiły, że „Herosi” stali się legendą.