Nvidia DLSS 5 wyśmiewane w sieci. Gracze miażdżą nową technologię i mówią wprost: „To AI slop”

Podczas dzisiejszej konferencji Nvidii firma zaprezentowała DLSS 5, czyli najnowszą generację swojej autorskiej technologii renderingu i skalowania obrazu. Nadchodząca wersja zamiast polepszać wydajność gier, tym razem postawi na zwiększenie ich graficznej jakości, a wszystko to za pomocą sztucznej inteligencji. Chociaż Nvidia zapowiada prawdziwą rewolucję i największy przeskok technologiczny od czasu ray tracingu, to wielu graczy nie podziela entuzjazmu.

DLSS 5 – gracze wyśmiewają nową generację technologii od Nvidii

DLSS 5 ma znacząco zbliżyć jakość obrazu generowanego w grach do efektów znanych z hollywoodzkich produkcji. Najnowsza wersja wykorzystuje model neuronowy renderujący oraz w czasie rzeczywisty, który wzbogaci każdy piksel o fotorealistyczne oświetlenie i materiały. W zamyśle ma to sprawić, że gry będą wyglądały bardziej naturalnie, zachowując przy tym spójność z wizją artystyczną twórców. Jednak już pierwsze prezentacje oraz testy pokazują, że wszystkie gry z zastosowanym DLSS-em 5 mają bardzo zbliżone do siebie oświetlenie, a co gorsze, postacie wyglądają, jakby w całości zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.