Nvidia DLSS 5 wyśmiewane w sieci. Gracze miażdżą nową technologię i mówią wprost: „To AI slop”

DLSS 5 – gracze wyśmiewają nową generację technologii od Nvidii
DLSS 5 ma znacząco zbliżyć jakość obrazu generowanego w grach do efektów znanych z hollywoodzkich produkcji. Najnowsza wersja wykorzystuje model neuronowy renderujący oraz w czasie rzeczywisty, który wzbogaci każdy piksel o fotorealistyczne oświetlenie i materiały. W zamyśle ma to sprawić, że gry będą wyglądały bardziej naturalnie, zachowując przy tym spójność z wizją artystyczną twórców. Jednak już pierwsze prezentacje oraz testy pokazują, że wszystkie gry z zastosowanym DLSS-em 5 mają bardzo zbliżone do siebie oświetlenie, a co gorsze, postacie wyglądają, jakby w całości zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
Gracze już teraz wyśmiali DLSS 5 i wyraźnie sprzeciwiają się nadchodzącej technologii od Nvidii, wprost nazywają ją „AI slopem”. Niektórzy są zaniepokojeni, że już wkrótce nawet wysokobudżetowe produkcje będą wyglądały, jakby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Inni pokazują, jak z technologią DLSS 5 może wyglądać Minecraft lub gry LEGO.
Wygląda to okropnie źle, nikt nie chce filtra AI w grach
Wczytywanie ramki mediów.
to jakieś brednie, stary, nikt tego nie chce
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
To po prostu slop AI
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Co to kur** jest??????????
Bleeeee. To nie Grace Ashcroft.
Wczytywanie ramki mediów.
To po prostu filtr AI w czasie rzeczywistym, który uderza w prace artystów 3D
Wczytywanie ramki mediów.
Nie mogę się doczekać kolejnej gry Lego, w której postacie będą wyglądać tak
Wczytywanie ramki mediów.
Nie sądzę, żeby ludzie budowali komputery za 3000 dolarów, żeby móc mieć filtr slop AI
Wczytywanie ramki mediów.
cofnijcie to, bo wygląda to jak śmieć
Wczytywanie ramki mediów.
Dwie kości ramu kosztują 900 dolarów, ponieważ otrzymamy to gó***
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Nvidia prezentuje:
Grace Ashslop
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Ta sama energia
Wczytywanie ramki mediów.
To jest dokładnie to, czego ludzie nie oczekują od supersamplingu.
Zadanie polega na stworzeniu dokładnego przybliżenia tego, jak wyglądałaby rasteryzacja 4K, a nie na „zgadywaniu”, jak wyglądałyby maksymalne ustawienia.
Wczytywanie ramki mediów.
Wygląda to okropnie, nikt nie chce, żeby filtr AI był w grach.
Wczytywanie ramki mediów.
Gratulacje, wygląda jak AI Slop
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Wygląda na to, że zmienia styl graficzny. W tej chwili nie jestem tego fanem.
Wczytywanie ramki mediów.
Weź swój slop AI i wsadź go tam, gdzie słońce nie dochodzi
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Nie mogę się doczekać, aż będę mógł używać DLSS5 w grach na PS1
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
To nie jest twórcza intencja artystów/programistów i wygląda jak slop AI. Przestańcie to robić.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
DLSS 5 zadebiutuje już jesienią tego roku. Pierwszymi grami, które wykorzystają nową technologię kart graficznych GeForce będą Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, NARAKA: BLADEPOINT oraz The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
