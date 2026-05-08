Nowy, długi gameplay z Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Twórcy prezentują siłę Adeptus Mechanicus

Radosław Krajewski
2026/05/08 12:20
Technologia i precyzja będą kluczem do zwycięstwa grając tą frakcją.

Twórcy Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zaprezentowali nowy zwiastun rozgrywki poświęcony frakcji Adeptus Mechanicus. Już wcześniej do sieci trafił pierwszy materiał poświęcony tej frakcji, który wprowadzał w jej klimat za sprawą animacji 3D. Najnowszy materiał ujawnia, że wyznawcy Boga Maszyny będą jedną z najbardziej wymagających, ale jednocześnie niezwykle skutecznych armii dostępnych w strategii czasu rzeczywistego od studia KING Art.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – studio prezentuje długą rozgrywkę z frakcji Adeptus Mechanicus

Adeptus Mechanicus ma wyróżniać się przede wszystkim szybkością działania oraz walką na dystans. Zamiast brutalnej siły charakterystycznej dla Orków, frakcja stawia na zaawansowane technologie, synergię jednostek i kontrolowanie pola bitwy przy pomocy specjalnych mechanik. Według twórców gracze będą musieli nauczyć się odpowiedniego zarządzania narzędziami technologicznymi, aby w pełni wykorzystać potencjał armii.

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia Adeptus Mechanicus jest Void Shield. To ogromna konstrukcja ochronna, która może osłaniać budynki oraz jednostki znajdujące się w jej obrębie. Wrogowie nie są w stanie prowadzić ostrzału przez pole ochronne, choć nadal mogą przez nie przechodzić. KING Art sugeruje, że system ten pozwoli tworzyć skuteczne punkty obronne i kontrolować strategiczne przejścia na mapach.

Istotną rolę odegra również technologia Noosphere Network. Mechanika łączy budynki, jednostki oraz stacjonarne działa w jedną sieć. Rozbudowywanie infrastruktury zwiększa poziom systemu i odblokowuje nowe badania, ulepszenia oraz bardziej zaawansowane jednostki. Twórcy podkreślają, że przeciwnicy walczący z Adeptus Mechanicus będą musieli skupiać się na niszczeniu tej sieci, jeśli chcą ograniczyć rozwój technologiczny frakcji.

Nowością jest także Auger Vision, czyli specjalny system analizy pola walki. Mechanika działa jak swego rodzaju mapa cieplna, która wskazuje aktywność przeciwników w określonych obszarach. Studio zaznacza jednak, że rozwiązanie nie zapewnia pełnej wiedzy o ruchach wroga, a jedynie dostarcza wystarczająco dużo informacji, by szybciej reagować na zagrożenia.

Mistrzowie kalkulacji wojennej, Adeptus Mechanicus to frakcja stawiająca na szybkość, która specjalizuje się w walce dystansowej i korzysta z szerokiego arsenału narzędzi bojowych opartych na unikalnej technologii.

Na czele armii stoją dwaj ulepszeni dowódcy, z których każdy reprezentuje inny aspekt woli Omnissiaha. Gracze będą mogli wybrać Technoarcheologa Potentia Delta 9 lub Marshala Skitarii Sek Ix 23, dostosowując swój styl dominacji na Kronus.

Skupiając się na precyzji, synergii i miażdżącej przewadze technologicznej, Adeptus Mechanicus nie są jedynie inżynierami czy naukowcami. To prawdziwe narzędzia wojny.

Cokolwiek nadejdzie, Adeptus Mechanicus zna jedną prawdę. Święta misja zdobywania wiedzy nie może zostać przerwana – czytamy w oficjalnym opisie frakcji.

W dniu premiery Dawn of War 4 zaoferuje cztery grywalne frakcje. Oprócz Adeptus Mechanicus gracze otrzymają Space Marines, Necronów oraz Orków. Twórcy liczą jednak na dalszy rozwój gry po premierze i dodawanie kolejnych armii w ramach DLC.

Przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zmierza wyłącznie na PC. Premiera planowana jest na 2026 rok.

Źródło:https://www.ign.com/articles/warhammer-40000-dawn-of-war-iv-adeptus-mechanicus-gameplay-trailer-reveals-quick-ranged-combat-faction-with-plenty-of-advanced-tech-tricks

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 13:31

Animacje, impact hity i same modele wyglądają tragicznie. To już Starcraft 2 sprzed 16 lat prezentował się lepiej. Tak samo pierwszy total war warhammer sprzed 10 lat. To wstyd by coś takiego w 2026 pokazywać.  




