Twórcy Crimson Desert zmieniają kierunek. Nowy projekt może zaskoczyć

Maciej Petryszyn
2026/03/27 16:00
Premiera Crimson Desert w ogólnym rozrachunku okazała się sukcesem. Co prawda tytuł nie spełnił wszystkich oczekiwań, ale sprzedał się wyśmienicie.

Niemniej twórcy z Pearl Abyss nie zamierzają osiąść na laurach. Zamiast tego południowokoreańskie studio przerzuca ludzi do prac nad nowym projektem.

DokeV
DokeV

Po Crimson Deser studio Pearl Abyss przerzuca siły na kolejny projekt

Projektem całkowicie odmiennym od Crimson Desert. Główny zespół deweloperski odpowiedzialny za wspomnianego RPG-a od teraz zajmować się będzie kolejną grą – DokeV. Produkcja ta została zapowiedziana już w 2019 roku, ale dotychczas prace nad nią nie posuwały się w specjalnie zawrotnym tempie. Powodów było kilka. Z jednej strony Pearl Abyss rozwijało swój autorski silnik BlackSpace, a z drugiej skupiało się właśnie na Crimson Desert. Teraz, gdy gra wreszcie się ukazała i okazała się sprzedażowym sukcesem, Koreańczycy mogą z czystym sumieniem przerzucić większą liczbę pracowników do kolejnego projektu.

Tym jest wspomniane DokeV, które również powstaje na silniku BlackSpace. Niemniej na tym podobieństwa do Crimson Desert się kończą. Nowy tytuł na opublikowanych dotychczas materiałach prezentuje bowiem stylistykę o wiele lżejszą i bardziej kolorową. Ma on w sobie też coś z Pokemonów, bo w nim również występują fantastyczne stworki, tutaj nazwane Dokebi, które mogą dołączyć do naszej kompanii. To wszystko okraszono dynamicznym systemem walki oraz mnogimi sposobami na poruszanie się po mieście. Od deskorolek, poprzez hulajnogi i rowery, aż po skutery wodne czy… parasole. Całość wygląda jak coś skierowane do nieco młodszego niż w przypadku CD odbiorcy.

Teraz, gdy główny zespół Pearl Abyss skupi się na produkcji, ta powinna ruszyć z kopyta. Nadal jednak dyrektor generalny koreańskiego studia twierdzi, iż do ukończenia i dopracowania tytułu deweloperzy potrzebują około 2-3 lat, co oznaczałoby premierę w okolicach 2028, a nawet 2029 roku. Pytanie też, jak to wpłynie na tempo dostarczania kolejnych treści do Crimson Desert, gdzie dopiero co ukazała się nowa aktualizacja z mnóstwem nowości.

Źródło:https://insider-gaming.com/crimson-desert-main-development-team-can-now-move-to-next-title/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

garfieldgarfield
Gramowicz
Dzisiaj 16:53

Kolejną grą? Niech oni lepiej zaczną optymalizować to na konsole bo nawet na pro źle chodzi.




