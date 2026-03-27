Twórcy Crimson Desert zmieniają kierunek. Nowy projekt może zaskoczyć

Premiera Crimson Desert w ogólnym rozrachunku okazała się sukcesem. Co prawda tytuł nie spełnił wszystkich oczekiwań, ale sprzedał się wyśmienicie.

Niemniej twórcy z Pearl Abyss nie zamierzają osiąść na laurach. Zamiast tego południowokoreańskie studio przerzuca ludzi do prac nad nowym projektem.

Po Crimson Deser studio Pearl Abyss przerzuca siły na kolejny projekt

Projektem całkowicie odmiennym od Crimson Desert. Główny zespół deweloperski odpowiedzialny za wspomnianego RPG-a od teraz zajmować się będzie kolejną grą – DokeV. Produkcja ta została zapowiedziana już w 2019 roku, ale dotychczas prace nad nią nie posuwały się w specjalnie zawrotnym tempie. Powodów było kilka. Z jednej strony Pearl Abyss rozwijało swój autorski silnik BlackSpace, a z drugiej skupiało się właśnie na Crimson Desert. Teraz, gdy gra wreszcie się ukazała i okazała się sprzedażowym sukcesem, Koreańczycy mogą z czystym sumieniem przerzucić większą liczbę pracowników do kolejnego projektu.