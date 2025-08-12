Superman z nową datą premiery na VOD. Film jednak szybciej trafi na streaming

Wyjaśniła się kwestia premiery Supermana na VOD. Jeszcze na początku miesiąca informowaliśmy, że według aktualnych doniesień najnowszy film DC Studios zadebiutuje na rynku domowym już 15 sierpnia. Niedawno serwis When to Stream podał nową datę, która miała zostać wyznaczona na 26 sierpnia. Okazuje się, że prawidłowa była pierwotna data premiery, co też w mediach społecznościowych potwierdził szef studia i reżyser Supermana, James Gunn.

Superman – potwierdzono datę premiery filmu na VOD

Tym samym Superman pojawi się w amerykańskich serwisach VOD już 15 sierpnia. Oznacza to, że od premiery kinowej filmu, która miała miejsce 11 lipca, minie zaledwie 35 dni.