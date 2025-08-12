Superman z nową datą premiery na VOD. Film jednak szybciej trafi na streaming

Superman – potwierdzono datę premiery filmu na VOD
Tym samym Superman pojawi się w amerykańskich serwisach VOD już 15 sierpnia. Oznacza to, że od premiery kinowej filmu, która miała miejsce 11 lipca, minie zaledwie 35 dni.
Superman trafi do Waszych domów już w ten piątek, 15.08. Już teraz można go zamówić w przedsprzedaży. Albo obejrzeć, póki jest jeszcze w kinach!
Wczytywanie ramki mediów.
Szybka premiera na VOD w Ameryce ma związek z rozczarowującymi wynikami finansowymi Supermana w kinach. Film do tej pory zarobił 331,3 miliona dolarów na rynku domowych oraz 247,8 mln dolarów w pozostałych krajach. Łącznie produkcja ma na koncie 579,1 mln dolarów, co stawia pod znakiem zapytania próg rentowności, która według nieoficjalnych źródeł miała kosztować nawet 363 miliony dolarów, chociaż oficjalnie mówi się o 225 mln dolarów.
GramTV przedstawia:
Data premiery Supermana na VOD w polskich serwisach nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie stanie się to już w pierwszej połowie września. Kiedy więc filmu możemy spodziewać się na platformie HBO Max? Prawdopodobnie miesiąc później, czyli w pierwszej połowie października.
W obsadzie Supermana znaleźli się: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Frank Grillo, Milly Alcock, Sean Gunn, Will Reeve oraz Alan Tudyk.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!