Superman z nową datą premiery na VOD. Film jednak szybciej trafi na streaming

Radosław Krajewski
2025/08/12 17:30
Pierwotne informacje jednak były prawdziwe.

Wyjaśniła się kwestia premiery Supermana na VOD. Jeszcze na początku miesiąca informowaliśmy, że według aktualnych doniesień najnowszy film DC Studios zadebiutuje na rynku domowym już 15 sierpnia. Niedawno serwis When to Stream podał nową datę, która miała zostać wyznaczona na 26 sierpnia. Okazuje się, że prawidłowa była pierwotna data premiery, co też w mediach społecznościowych potwierdził szef studia i reżyser Supermana, James Gunn.

Superman
Superman

Superman – potwierdzono datę premiery filmu na VOD

Tym samym Superman pojawi się w amerykańskich serwisach VOD już 15 sierpnia. Oznacza to, że od premiery kinowej filmu, która miała miejsce 11 lipca, minie zaledwie 35 dni.

Superman trafi do Waszych domów już w ten piątek, 15.08. Już teraz można go zamówić w przedsprzedaży. Albo obejrzeć, póki jest jeszcze w kinach!

Szybka premiera na VOD w Ameryce ma związek z rozczarowującymi wynikami finansowymi Supermana w kinach. Film do tej pory zarobił 331,3 miliona dolarów na rynku domowych oraz 247,8 mln dolarów w pozostałych krajach. Łącznie produkcja ma na koncie 579,1 mln dolarów, co stawia pod znakiem zapytania próg rentowności, która według nieoficjalnych źródeł miała kosztować nawet 363 miliony dolarów, chociaż oficjalnie mówi się o 225 mln dolarów.

Data premiery Supermana na VOD w polskich serwisach nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie stanie się to już w pierwszej połowie września. Kiedy więc filmu możemy spodziewać się na platformie HBO Max? Prawdopodobnie miesiąc później, czyli w pierwszej połowie października.

W obsadzie Supermana znaleźli się: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Frank Grillo, Milly Alcock, Sean Gunn, Will Reeve oraz Alan Tudyk.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

