Nowy trailer serialu Peacemaker - tylko dla dorosłych i ciekawych nawiązań do Supermana

Drugi sezon zadebiutuje 21 sierpnia na HBO Max.

DC Studios wypuściło pierwszy zwiastun drugiego sezonu Peacemakera. To o wiele bardziej brutalna wersja materiału promocyjnego. Druga odsłona serialu zmierza na HBO Max – zadebiutuje 21 sierpnia. Peacemaker – jest nowy, krwawy zwiastun Co jest punktem wyjścia dla fabuły nowej odsłony? Tym razem na jaw wychodzi sensacyjny sekret – w pokoju jego ojca znajduje się portal do innego wymiaru. To odkrycie szybko wykorzystuje Rick Flagg Sr. (Frank Grillo), pragnący zemścić się na człowieku, który zabił jego syna.

Chris staje przed dylematem: przenieść się do alternatywnej linii czasowej, gdzie jego życie byłoby łatwiejsze, czy zostać w swoim świecie, by chronić przyjaciół. Sytuację dodatkowo komplikuje pogarszający się stan rzeczywistości, w której działają Harcourt (Jennifer Holland) i jej zespół – po tym, jak Waller wpisał ich na czarną listę.

W zwiastunie nie brakuje brutalnych scen, nagości, szalonego humoru. James Gunn i John Cena zamieścili nawet słowo wstępu. Fani już teraz mogą zacząć się zastanawiać, czy Peacemaker zostanie wierny swojej drużynie outsiderów, czy wybierze idealistyczny świat nowego DCU, w którym rządzi Superman. W sieci można natrafić także na wyłapywane z tego zwiastuna nawiązania do niedawnego hitu DCU – widowiska są ze sobą powiązane.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





