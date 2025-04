Dlaczego Oblivion “Remastered”, a nie “Remake”? Bethesda podzieliła się oficjalnym komunikatem

To była dla nas wszystkich w Bethesdzie ekscytująca podróż – powrót do gry, która tak bardzo leży nam na sercu, czyli Oblivion Remastered. Gdy rozpoczęliśmy ten projekt w 2021 roku, naszym celem było tchnąć nowe życie w rozdział serii The Elder Scrolls, który wyznaczył kierunek dla wielu naszych późniejszych gier. Nigdy nie chcieliśmy robić remake’u – ale remaster, w którym oryginalna gra nadal istnieje tak, jak ją pamiętamy, ale widziana przez pryzmat współczesnej technologii.

Mieliśmy ogromne szczęście współpracować z niesamowitym zespołem i partnerami z Virtuos. Choć wcześniej już razem pracowaliśmy, nigdy nie podjęliśmy się czegoś na taką skalę. Każdy element grafiki, animacji, efektów specjalnych i fragmentów świata został odświeżony. Nagrano nowe głosy, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnych nagrań. Systemy rozgrywki zostały zaktualizowane, by lepiej sprawdzały się we współczesnych realiach. Systemy rozwoju postaci zmodyfikowano, aby zapewnić płynniejszy progres i lepszy balans. Przyjrzeliśmy się każdemu elementowi i starannie go ulepszyliśmy. Ale co najważniejsze – nigdy nie chcieliśmy zmieniać rdzenia gry. To wciąż tytuł z minionej epoki i takie właśnie powinien sprawiać wrażenie.

Wiemy, że wielu naszych długoletnich fanów będzie zachwyconych możliwością ponownego odwiedzenia Cyrodiil. Ale wiemy też, że wielu z Was nigdy nie grało w Obliviona. Nie możemy wystarczająco podziękować za całe wsparcie, jakie dawaliście nam i naszym grom przez te wszystkie lata. Mamy nadzieję, że dzięki temu remasterowi – niezależnie od tego, kim jesteś – gdy wyjdziesz z cesarskich kanałów, poczujesz się tak, jakbyś odkrywał to wszystko po raz pierwszy. Nie możemy się doczekać, aż usłyszymy o Waszych przygodach.