Oto wymagania sprzętowe The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na PC

Jak wczoraj informowaliśmy, Bethesda oficjalnie udostępniła The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na PC. Tytuł został już porównany z oryginałem z 2006 roku - dzisiaj informowaliśmy również o świetnych wynikach produkcji w kwestii popularności. Przy okazji gra otrzymała także wymagania sprzętowe.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - wymagania sprzętowe

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wykorzystuje nowe, wysokiej jakości assety stworzone całkowicie od nowa - oznacza to, że nie mamy do czynienia z ulepszonymi wersjami oryginalnych tekstur. Dodatkowo, dzięki użyciu Unreal Engine 5, możemy zakładać, że deweloperzy użyli technologii Lumen do stworzenia oświetlenia. Tytuł prezentuje się jak współczesny RPG. Niestety, twórcy nie ujawnili jeszcze, czy gra wspiera DLSS, FSR lub XeSS. Oto wymagania: