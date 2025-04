The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już dostępne. Bethesda zaskoczyła fanów

Po miesiącach domysłów ze strony fanów Bethesda wreszcie potwierdziła to, na co wielu graczy czekało. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered istnieje, lecz co najważniejsze, jest już dostępne na konsolach nowej generacji oraz PC.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - premiera już za nami

Remaster jednej z odsłon kultowej serii od Bethesdy został zaprezentowany podczas specjalnej transmisji. Już na początku pokazu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered społeczność zauważyła, że gra trafiła już do sprzedaży, a także do oferty Xbox Game Pass. Dowiedzieliśmy się również, że tytuł został przeniesiony na silnik Unreal Engine 5.