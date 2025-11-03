Dla twórców Call of Duty podwyżka cen za Xbox Game Pass jest „korzystna”

Rozmawiałem z kilkoma deweloperami Call of Duty, którzy twierdzą, że niedawna podwyżka ceny Game Passa z 19,99 do 29,99 dolarów jest dla studiów Call of Duty korzystna.

Finansowo będzie to dla nich opłacalne, ponieważ przełoży się na wyższe przychody, co oznacza większą kontrolę nad przyszłością projektów i ich możliwościami.

Pojawia się też większy potencjał premii i innych dodatków finansowych, jeśli odniosą sukces. Podwyżka ceny oznacza jednak, że studia będą musiały bardziej polegać na wynikach sprzedażowych swoich gier, by te premie osiągnąć.

Atmosfera w Activision w kontekście Black Ops 7 jest obecnie pozytywna. Kilka miesięcy temu zarząd nie był zadowolony, teraz nastroje są wyraźnie lepsze.