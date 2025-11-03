Zaloguj się lub Zarejestruj

Dla twórców Call of Duty podwyżka cen za Xbox Game Pass jest „korzystna”

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 12:00
Atmosfera w Activision w kontekście Black Ops 7 jest obecnie pozytywna”.

Zaledwie w ubiegłym miesiącu Microsoft wprowadził drastyczną zmianę, podnosząc cenę abonamentu Xbox Game Pass. Reakcją wielu abonentów było podjęcie decyzji o rezygnacji z usługi. Pomimo fali krytyki i masowego niezadowolenia ze strony użytkowników, niektórzy w branży gier widzą w tej podwyżce pozytywny sygnał, a nawet korzyść.

Call of Duty: Black Ops 7 – Xbox Game Pass
Game Pass podrożał, a twórcy Call of Duty… zadowoleni

Wśród tych, którzy entuzjastycznie przyjęli wzrost cen, znaleźli się deweloperzy związani z serią Call of Duty. Informacja ta została ujawniona w nowym wpisie opublikowanym przez GhostofHope'a, leakera i źródło informacji ze świata Call of Duty. Jak przekazał informator, deweloperzy postrzegają ten znaczący wzrost cen abonamentu jako korzystny dla studiów, które dostarczają swoje gry do usługi Game Pass.

Rozmawiałem z kilkoma deweloperami Call of Duty, którzy twierdzą, że niedawna podwyżka ceny Game Passa z 19,99 do 29,99 dolarów jest dla studiów Call of Duty korzystna.

Finansowo będzie to dla nich opłacalne, ponieważ przełoży się na wyższe przychody, co oznacza większą kontrolę nad przyszłością projektów i ich możliwościami.

Pojawia się też większy potencjał premii i innych dodatków finansowych, jeśli odniosą sukces. Podwyżka ceny oznacza jednak, że studia będą musiały bardziej polegać na wynikach sprzedażowych swoich gier, by te premie osiągnąć.

Atmosfera w Activision w kontekście Black Ops 7 jest obecnie pozytywna. Kilka miesięcy temu zarząd nie był zadowolony, teraz nastroje są wyraźnie lepsze.

Warto przy okazji wspomnieć o reakcji założycielki Xboxa na podwyżkę cen abonamentu. Laura Fryer, jedna z osób stojących za powstaniem platformy, zarzuciła obecnym liderom Xboxa ignorowanie opinii ze strony graczy. Jak przekazała, rosnące koszty są odczuwane przez społeczność jako „zdrada”, będąca wyrazem „chciwości zamiast grania”.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-developers-game-pass-hike-positive/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

