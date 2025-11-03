Dla twórców Call of Duty podwyżka cen za Xbox Game Pass jest „korzystna”

Game Pass podrożał, a twórcy Call of Duty… zadowoleni
Wśród tych, którzy entuzjastycznie przyjęli wzrost cen, znaleźli się deweloperzy związani z serią Call of Duty. Informacja ta została ujawniona w nowym wpisie opublikowanym przez GhostofHope'a, leakera i źródło informacji ze świata Call of Duty. Jak przekazał informator, deweloperzy postrzegają ten znaczący wzrost cen abonamentu jako korzystny dla studiów, które dostarczają swoje gry do usługi Game Pass.
Rozmawiałem z kilkoma deweloperami Call of Duty, którzy twierdzą, że niedawna podwyżka ceny Game Passa z 19,99 do 29,99 dolarów jest dla studiów Call of Duty korzystna.
Finansowo będzie to dla nich opłacalne, ponieważ przełoży się na wyższe przychody, co oznacza większą kontrolę nad przyszłością projektów i ich możliwościami.
Pojawia się też większy potencjał premii i innych dodatków finansowych, jeśli odniosą sukces. Podwyżka ceny oznacza jednak, że studia będą musiały bardziej polegać na wynikach sprzedażowych swoich gier, by te premie osiągnąć.
Atmosfera w Activision w kontekście Black Ops 7 jest obecnie pozytywna. Kilka miesięcy temu zarząd nie był zadowolony, teraz nastroje są wyraźnie lepsze.
