Disney+ na grudzień z kinową nowością. Powrót oczekiwanego serialu fantasy

Będzie co oglądać w nadchodzące święta na Disney+.
Grudzień w Disney+ zapowiada się jako jeden z najciekawszych ofert ostatnich miesięcy. Platforma przygotowała zestaw premier, które skutecznie uprzyjemnią zimowe wieczory wszystkim fanom kina i seriali. Wśród najgłośniejszych premier grudnia znajduje się film Państwo Rose. Produkcja przedstawia historię, w której pozorna harmonia rodzinnego życia okazuje się jedynie fasadą. Swoją premierę będzie mieć także drugi sezon Percy’ego Jacksona i bogów olimpijskich, a także nowy serial FX Mroki Tulsy z Ethanem Hawkiem w roli Lee Raybona. Aktor wciela się w mężczyznę, który uczynił z obsesyjnego dążenia do prawdy sens życia. Grudzień będzie również miesiącem szczególnym dla fanów muzyki. Taylor Swift przygotowała dla subskrybentów Disney+ unikalne spojrzenie na swoją rekordową trasę koncertową. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.
Disney+ – oferta na grudzień 2025
Państwo Rose – 3 grudnia
Życie Ivy i Theo płynie słodko. Oboje mają udane kariery, fantastyczne dzieci i tworzą kochającą się rodzinę. Wszystko do czasu, ponieważ nad tym idealnym małżeństwem zbierają się ciemne chmury. Kariera Theo chyli się ku upadkowi, podczas gdy ambicje Ivy nie przestają rosnąć. Między małżonkami rozpoczyna się zacięta rywalizacja podszyta ukrytymi żalami. Państwo Rose nawiązują do kultowego filmu Wojna państwa Rose z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule. Scenariusz do komedii w reżyserii Jaya Roacha napisał Tony McNamara. W rolach głównych występują: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg i Kate McKinnon.
Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego – 5 grudnia
Adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w pełnym zabawnych przypadków filmie animowanym Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego. Wyluzowany Greg buntuje się przeciwko wygórowanym oczekiwaniom swojego ojca, ale rodzinna presja, aby syn zmienił swoje postępowanie, narasta. Seria przezabawnych zdarzeń na krawędzi katastrofy prowadzi do tego, że Frank stawia synowi ultimatum, które może raz na zawsze położyć kres cwaniackim zagrywkom Grega. Reżyserem filmu jest Matt Danner („Legenda o Trzech Caballeros”), a scenarzystą i producentem Jeff Kinney.
Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Sezon 2 – 10 grudnia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
Po tym jak zaatakowano granicę chroniącą Obóz Herosów, Percy Jackson wyrusza w niezwykły rejs po Morzu Potworów. Chce odnaleźć przyjaciela, Grovera, oraz Złote Runo – jedyną nadzieję na ocalenie obozu. Pomogą mu Annabeth, Clarisse i cyklop Tyson. Percy musi przetrwać, aby udaremnić spisek Luke’a i Kronosa, którzy zamierzają obalić Olimp.
GramTV przedstawia:
Taylor Swift: The End of an Era – 12 grudnia
The End of an Era to sześcioodcinkowy serial dokumentalny przedstawiający kulisy powstawania, wpływ i wewnętrzne procesy, które składają się na fenomen Taylor Swift | The Eras Tour. Ten inspirujący serial dokumentalny to intymny wgląd w życie Taylor, której trasa koncertowa trafiła na pierwsze strony gazet i zachwyciła fanów na całym świecie. Serial przedstawia też artystów, członków rodziny i przyjaciół – w tym Gracie Abrams, Sabrinę Carpenter, Eda Sheerana i Florence Welch – oferując niespotykane dotąd zagłębienie się w to, co było potrzebne do stworzenia tego fenomenu. Od 12 grudnia, co tydzień premierę będą miały dwa odcinki produkcji.
Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show – 12 grudnia
Film Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, nakręcony w Vancouver, będzie miał swoją premierę na platformie Disney+ 12 grudnia. Pełny film koncertowy, nakręcony podczas ostatniego koncertu trasy, zawiera cały zestaw utworów z albumu „THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, który został dodany do trasy koncertowej po wydaniu albumu w 2024 roku. Film wyreżyserował Glenn Weis, a wyprodukowała filma Taylor Swift Productions we współpracy z Silent House Productions.
Mroki Tulsy – 26 grudnia
W Mrokach Tulsy Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga. Lee wie, że trafił na coś grubego. Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale’a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo, bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee’go przed poznaniem prawdy. Zawarte efekty świetlne mogą mieć wpływ na widzów wrażliwych na światło.
Pozostałe premiery grudnia na Disney+:
1 grudnia – POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI
1 grudnia – POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI CZĘŚĆ 2
1 grudnia – POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI CZĘŚĆ 31 grudnia – SHEREK
1 grudnia – SHREK 2
1 grudnia – SHREK TRZECI
8 grudnia – GWIEZDNE WOJNY: PRZYGODY MŁODYCH JEDI – SEZON 3
17 grudnia – EUROPA Z POWIETRZA – SEZON 5
17 grudnia – SIMPSONOWIE – SEZON 37
19 grudnia – KUMAIL NANJIANI: STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI
24 grudnia – MADE IN KOREA
31 grudnia – PRAWO I PORZĄDEK: SEKCJA SPECJALNA – SEZONY 14-17
