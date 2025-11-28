Disney+ na grudzień z kinową nowością. Powrót oczekiwanego serialu fantasy

Grudzień w Disney+ zapowiada się jako jeden z najciekawszych ofert ostatnich miesięcy. Platforma przygotowała zestaw premier, które skutecznie uprzyjemnią zimowe wieczory wszystkim fanom kina i seriali. Wśród najgłośniejszych premier grudnia znajduje się film Państwo Rose. Produkcja przedstawia historię, w której pozorna harmonia rodzinnego życia okazuje się jedynie fasadą. Swoją premierę będzie mieć także drugi sezon Percy’ego Jacksona i bogów olimpijskich, a także nowy serial FX Mroki Tulsy z Ethanem Hawkiem w roli Lee Raybona. Aktor wciela się w mężczyznę, który uczynił z obsesyjnego dążenia do prawdy sens życia. Grudzień będzie również miesiącem szczególnym dla fanów muzyki. Taylor Swift przygotowała dla subskrybentów Disney+ unikalne spojrzenie na swoją rekordową trasę koncertową. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Życie Ivy i Theo płynie słodko. Oboje mają udane kariery, fantastyczne dzieci i tworzą kochającą się rodzinę. Wszystko do czasu, ponieważ nad tym idealnym małżeństwem zbierają się ciemne chmury. Kariera Theo chyli się ku upadkowi, podczas gdy ambicje Ivy nie przestają rosnąć. Między małżonkami rozpoczyna się zacięta rywalizacja podszyta ukrytymi żalami. Państwo Rose nawiązują do kultowego filmu Wojna państwa Rose z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule. Scenariusz do komedii w reżyserii Jaya Roacha napisał Tony McNamara. W rolach głównych występują: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg i Kate McKinnon.

Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego – 5 grudnia

Adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w pełnym zabawnych przypadków filmie animowanym Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego. Wyluzowany Greg buntuje się przeciwko wygórowanym oczekiwaniom swojego ojca, ale rodzinna presja, aby syn zmienił swoje postępowanie, narasta. Seria przezabawnych zdarzeń na krawędzi katastrofy prowadzi do tego, że Frank stawia synowi ultimatum, które może raz na zawsze położyć kres cwaniackim zagrywkom Grega. Reżyserem filmu jest Matt Danner („Legenda o Trzech Caballeros”), a scenarzystą i producentem Jeff Kinney.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Sezon 2 – 10 grudnia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Po tym jak zaatakowano granicę chroniącą Obóz Herosów, Percy Jackson wyrusza w niezwykły rejs po Morzu Potworów. Chce odnaleźć przyjaciela, Grovera, oraz Złote Runo – jedyną nadzieję na ocalenie obozu. Pomogą mu Annabeth, Clarisse i cyklop Tyson. Percy musi przetrwać, aby udaremnić spisek Luke’a i Kronosa, którzy zamierzają obalić Olimp.