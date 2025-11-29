Lista premier na Xbox i PC. Nowa gra dla fanów Marvela w Game Pass i nie tylko

Sprawdźcie, jakie produkcje już w przyszłym tygodniu zadebiutują na platformach Microsoftu.

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 35 nowymi produkcjami. Jednym z najciekawszych tytułów w zestawieniu wydaje się Marvel Cosmic Invasion.

Wspomniana produkcja to „pełna akcji bijatyka”, w której gracze będą mogli wcielić się w aż 15 bohaterów Marvela. Zgodnie z zapowiedziami Marvel Cosmic Invasion zadebiutuje na rynku już 1 grudnia 2025 roku, a więc w najbliższy poniedziałek. W dniu swojej premiery gra trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Nie można zapomnieć także o Octopath Traveler 0, czyli kolejnej odsłonie zapoczątkowanej w 2018 roku serii jRPG od Square Enix, która ukaże się już 3 grudnia 2025 roku. Jak wspomnieliśmy na początku, w nadchodzących dniach na konsolach Xbox i w Microsoft Store na PC zadebiutuje 35 produkcji. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (1-5 grudnia 2025) 1 grudnia – Crime Simulator (Optimized for Xbox Series X|S)

1 grudnia – Marvel Cosmic Invasion (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

1 grudnia – Seven Days Until Morning (Optimized for Xbox Series X|S)

2 grudnia – Brok: The Bar Brawl (Xbox Play Anywhere)

2 grudnia – Cute Bonfire (Optimized for Xbox Series X|S)

2 grudnia – Elon and Friends: Winter Pack (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

2 grudnia – Sleep Awake (Optimized for Xbox Series X|S)

2 grudnia – Slimeboo (Optimized for Xbox Series X|S / Optimized for Handheld / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

3 grudnia – Caput Mortum (Optimized for Xbox Series X|S)

3 grudnia – Dungeons and Ducklings

3 grudnia – Malachite: Temple of the Sun

3 grudnia – Octo Curse

3 grudnia – Octopath Traveler 0 (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

3 grudnia – RoboHero (Optimized for Xbox Series X|S)

3 grudnia – Winterlight – Where Silence Says it All (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

3 grudnia – Yakuza: Shadows of New York (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

4 grudnia – Baseless (Optimized for Xbox Series X|S)

4 grudnia – Blood: Refreshed Supply (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

4 grudnia – Detective – Rainy Night (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

4 grudnia – Finding America: The Heartland Collector’s Edition

4 grudnia – Mist: Evolution (Optimized for Xbox Series X|S)

4 grudnia – ReSetna

4 grudnia – Routine (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Optimized for Handheld / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

4 grudnia – Sacrifice For Sale (Optimized for Xbox Series X|S)

4 grudnia – Sophie’s Animal Clinic (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

4 grudnia – The Phantom (Optimized for Xbox Series X|S)

5 grudnia – Connect It!

5 grudnia – I’m on Observation Duty 8 (Optimized for Xbox Series X|S)

5 grudnia – M.A.U.S

5 grudnia – Pixapple Adventure

5 grudnia – Santa’s World

5 grudnia – Security Booth: Director’s Cut (Optimized for Xbox Series X|S)

5 grudnia – Speed Factor (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

5 grudnia – Stacky Dash (Xbox Play Anywhere)

5 grudnia – Tank Mechanic Simulator – Reinforced (Optimized for Xbox Series X|S)

