Game Pass podrożał, gracze rozżaleni, a założycielka Xboxa mówi o „zdradzie”

Laura Fryer, jedna z osób stojących za powstaniem platformy Xbox, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat aktualnej kondycji marki Xbox i jej usług. W swoim nowym materiale wideo opublikowanym na osobistym kanale YouTube, Fryer odniosła się do niedawnych podwyżek cen konsol oraz abonamentu Xbox Game Pass, nie kryjąc przy tym swojego krytycznego stanowiska.

Twórczyni platformy Xbox, Laura Fryer, krytykuje podwyżki i kierunek marki

Fryer otwarcie zarzuciła obecnym liderom Xboksa funkcjonowanie w oderwanej od rzeczywistości „bańce” oraz ignorowanie opinii i informacji zwrotnych płynących bezpośrednio od społeczności graczy. Uznała ona materiał wideo opublikowany przez Microsoft, który omawiał zmiany cen Xbox Game Pass, za „głuchy na otoczenie”. Według jej słów to nagranie jest „dalszym potwierdzeniem, że bańka w Xboxie jest prawdziwa”.