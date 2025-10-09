Game Pass podrożał, gracze rozżaleni, a założycielka Xboxa mówi o „zdradzie”

„Kierownictwo nie rozumie, co uczyniło ich świetnymi”.
Laura Fryer, jedna z osób stojących za powstaniem platformy Xbox, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat aktualnej kondycji marki Xbox i jej usług. W swoim nowym materiale wideo opublikowanym na osobistym kanale YouTube, Fryer odniosła się do niedawnych podwyżek cen konsol oraz abonamentu Xbox Game Pass, nie kryjąc przy tym swojego krytycznego stanowiska.
Twórczyni platformy Xbox, Laura Fryer, krytykuje podwyżki i kierunek marki
Fryer otwarcie zarzuciła obecnym liderom Xboksa funkcjonowanie w oderwanej od rzeczywistości „bańce” oraz ignorowanie opinii i informacji zwrotnych płynących bezpośrednio od społeczności graczy. Uznała ona materiał wideo opublikowany przez Microsoft, który omawiał zmiany cen Xbox Game Pass, za „głuchy na otoczenie”. Według jej słów to nagranie jest „dalszym potwierdzeniem, że bańka w Xboxie jest prawdziwa”.
Kierownictwo nie rozumie, co uczyniło ich świetnymi. Kultura „yes-man”, która przejęła kontrolę w 2008 roku, tylko się pogorszyła, a to jest tego rezultat – szalona podwyżka cen dla ich fanów, po ogłoszeniu, że Game Pass zarobił 5 miliardów dolarów.
Jedna z założycielek Xboxa uważa też, że te rosnące koszty są odczuwane przez społeczność jako „zdrada”, będąca wyrazem „chciwości zamiast grania”. Fryer stwierdziła też wprost, że obecnie nie widzi „żadnego powodu, aby pozostać” w ekosystemie Xboksa.
„To jest Xbox” niszczy całą wartość marki budowaną przez lata. Miało to być inkluzywne przesłanie, w którym każdy jest mile widziany, ale skończyło się na osłabieniu marki, bo jeśli wszystko jest Xboxem, to tak naprawdę nic nim nie jest.
Nie mogę powiedzieć na pewno, dokąd to zmierza. Wygląda na to, że Xbox zmierza w stronę Cloud Gaming i odchodzi od sprzętu. Ale równie dobrze mogą po prostu być niekompetentni, nie rozumieją, co robią, i próbują różnych rzeczy.
