Marvel oficjalnie zaprezentował 4 drużyny w Avengers: Doomsday. Jedna z nich wielkim zaskoczeniem

Skład trzech z nich był już wcześniej znany, za to czwarta zaskakuje fanów jedną postacią.

Podczas niedawnego wydarzenia Disneya we Włoszech ujawniono kolejne szczegóły na temat nadchodzącego filmu Avengers: Doomsday. Jeszcze w tym miesiącu mamy doczekać się pierwszego zwiastuna produkcji, ale wcześniej uczestnicy prezentacji otrzymali zestawienie kluczowych postaci. Wśród nich pojawiła się oficjalna drużyna Avengers dowodzona przez Sama Wilsona. To właśnie ona wzbudziła największe emocje, ponieważ do zespołu dołącza bohater, którego mało kto spodziewał się zobaczyć u boku Kapitana Ameryki. Avengers: Doomsday – pełne składy nowych drużyn Według zaprezentowanych materiałów Sam Wilson ma współpracować z Thorem, Ant-Manem, Falconem oraz Shang-Chi, a także Lokim. Największym zaskoczeniem okazał się udział brata Odynsona. Taka decyzja sugeruje powrót postaci na Ziemię-616 oraz ponowne spotkanie z bratem, a także z pozostałymi członkami Avengers w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Doktora Dooma.

Loki po wydarzeniach z własnego serialu znalazł się u kresu czasu, podtrzymując stabilność całego Multiwersum. Jeśli jednak kolejne zderzenia światów doprowadziły do destabilizacji rzeczywistości, bohater może zostać uwolniony i połączyć siły zarówno z Avengers, jak i TVA w ostatecznej walce przeciwko Doomowi. Zaskoczenie budzi nieobecność Shuri w składzie drużyny Wilsona. Bohaterka pełni obecnie rolę strażniczki Wakandy, co mogło wpłynąć na decyzję, podobnie jak fakt, że T’Challa również nigdy formalnie nie był częścią Avengers. Niezależnie od tego wszyscy bohaterowie mają przecinać swoje ścieżki w trakcie filmu, a lista nieujawnionych postaci jest najprawdopodobniej znacznie dłuższa. Poniżej znajdziecie pełną listę czterech superbohaterskich drużyn, które zobaczymy w Avengers: Doomsday: Avengers – Kapitan Ameryka (Anthony Mackie), Ant-Man (Paul Rudd), Falcon (Danny Ramirez), Shang-Chi (Simu Liu), Thor (Chris Hemsworth) oraz Loki (Tom Hiddleston).

Fantastyczna Czwórka – Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Stwór (Ebon Moss-Bachrach)

X-Men - Profesor X (Patrick Stewart), Mystique (Rebecca Romijn), Cyclops (James Marsden), Nightcrawler (Alan Cumming), Gambit (Channing Tatum), Bestia (Kelsey Grammer) oraz Magneto (Ian McKellen)

New Avengers (Thunderbolts) - Bucky Barnes (Sebastian Stan), Jelena Bielova (Florence Pugh), Sentry (Lewis Pullman), Duch (Hannah John-Kamen), U.S. Agent (Wyatt Russell) i a Red Guardian (David Harbour) Wczytywanie ramki mediów.

W trakcie jednego z wcześniejszych wywiadów Tom Hiddleston odniósł się do swojej przyszłości w roli Lokiego. Aktor podkreślił, że nie wiedział o planach Marvela na kolejne projekty i szczerze wierzył, że finał drugiego sezonu może być zakończeniem jego historii. Nie wiedziałem o tym, dlatego byłem przekonany, że to koniec. Nie kłamałem, obiecuję. Nie znałem wtedy planów. Zastanawiam się, od jak dawna mam tę wiedzę. To naprawdę ekscytujące. Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

