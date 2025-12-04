Nowy Spider-Man na pierwszym plakacie. Zdradza kluczową tajemnicę superbohatera

Do sieci trafił pierwszy oficjalny plakat z szykowanego aktorskiego serialu o Spider-Manie.

Nowy plakat serialu Spider-Noir zadebiutował na hali targowej brazylijskiego CCXP i od razu rozwiał jedną z największych zagadek związanych z produkcją. Pod maską tego Spider-Mana w klimatach noir nie kryje się Peter Parker, lecz prywatny detektyw Ben Reilly. To spora zmiana wobec komiksowego pierwowzoru, w którym Spider-Noir jest wariantem Petera, a Ben funkcjonuje jako jego klon znany jako Scarlet-Spider. Spider-Noir – pierwszy plakat serialu Amazona Plakat potwierdzający tożsamość bohatera pojawił się tuż przed startem paneli poświęconych serialowi w Sao Paulo, co dodatkowo podsyca oczekiwania na pierwszy oficjalny materiał wideo. W sieci od miesięcy krąży trzydziestosekundowy przeciek, który wielu widzom przypominał raczej fanowski projekt niż wysokobudżetową superbohaterską produkcję, dlatego oczy fanów Sony i Marvela są zwrócone właśnie na CCXP.

Decyzja o wprowadzeniu Bena Reilly’ego w tej wersji uniwersum może zaskakiwać, zwłaszcza dla widzów liczących na adaptację komiksowej Sagi Klonów. Nic nie wskazuje jednak na to, by Sony czy Marvel Studios planowały sięgać po ten kontrowersyjny wątek z lat dziewięćdziesiątych, a w kinach pierwsze skrzypce wciąż gra Peter Parker w wydaniu Toma Hollanda. Noir zdaje się więc rozwijać własną ścieżkę w ramach należącego do Sony uniwersum bohaterów Marvela.

Do roli Spidera w wersji noir wraca Nicolas Cage, który wcześniej użyczył głosu tej inkarnacji Człowieka-Pająka w animacji Spider Man Uniwersum. Tym razem aktor wciela się w żyjącego w latach trzydziestych prywatnego detektywa, który musi zmierzyć się z przeszłością i faktem, że był niegdyś jedynym superbohaterem w Nowym Jorku. Za serial odpowiadają współshowrunnerzy Oren Uziel, znany między innymi z Mortal Kombat, oraz Steve Lightfoot, który pracował wcześniej nad Punisherem. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje i wyprodukuje Harry Bradbeer, nagradzany twórca Fleabag i Obsesji Eve. Obsada Noir prezentuje się imponująco i u boku Nicolasa Cage’a pojawią się Lamorne Morris, znany z serialu Jess i chłopaki, Brendan Gleeson, pamiętany choćby z Duchów Inisherin, Abraham Popoola, Li Jun Li oraz Jack Huston. Listę nazwisk uzupełniają Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson, Kai Caster oraz Karen Rodriguez. Wczytywanie ramki mediów.

