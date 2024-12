Śnieżka z pełną prezentacją krasnoludków. Obejrzyj nowy zwiastun

Wytwórnia postanowiła wykorzystać tegoroczny okres świąteczny na promowanie swojej jednej z najdroższych produkcji, które zadebiutują w kinach w przyszłym roku. Śnieżka po tak wielu perturbacjach i zakulisowych problemach będzie miała bardzo trudne zadanie, aby stać się nowym hitem na miarę aktorskiego Króla Lwa, czy Księgi Dżungli. Disney jednak wierzy, że uda się przyciągnąć widzów do kina, dlatego też podzielili się kolejnym zwiastunem. Materiał pozwala bliżej przyjrzeć się krasnoludkom, a także kolejnym scenom z tytułową bohaterką graną przez Rachel Zegler, jak również Złą Królową, w którą wciela się Gal Gadot.

Śnieżka – nowy zwiastun zbiera fatalne opinie od widzów

Sądząc jednak po łapkach na YouTubie, już chyba nic nie jest w stanie przekonać widzów do wybrania się na ten film do kina. Chociaż zwiastun obejrzało ponad 3,1 miliona osób, to tylko 14 tysięcy dało łapkę w górę. Miażdżąca jest za to liczba łapek w dół, która wynosi aż 172 tysięcy. Jeszcze bardziej bezlitosne dla nowej Śnieżki są komentarze, które w najróżniejszy, często prześmiewczy sposób, krytykują nadchodzącą produkcję Disneya.