Disciples: Domination zalatuje grą mobilną. Konkurent Heroes of Might & Magic: Olden Era miażdżony na Steam

Disciples: Domination – rozgrywka nie przypadła do gustu graczom
Na Steam demo Disciples: Domination ma zaledwie kilkanaście opinii, wśród których bez trudu można znaleźć te bardziej negatywne. Obecnie wersja demonstracyjna może pochwalić się „mieszaną” oceną od społeczności, która wynosi zaledwie 58%. Gracze krytykują strategię za swój charakter rodem z gier mobilnych. Jedna z osób wprost napisała, że Disciples: Domination wygląda jak tania produkcja na telefony.
Ta gra wygląda i działa jak tani produkt mobilny. Disciples powinno być mroczną, turową strategią fantasy. Drogi Wydawco, proszę sprawdźcie HOMM: Olden Era, a potem dokładnie przyjrzyjcie się Disciples II – to właśnie tego ludzie oczekują.
Inny gracz z kolei narzeka, że gra zawiesiła mu się jeszcze przed rozegraniem pierwszej walki:
To Disciples? Nie budzi zaufania. Zawiesza się przed pierwszą bitwą.
GramTV przedstawia:
Podobne komentarze dotyczące wyglądu gry można znaleźć w komentarzach pod zwiastunem na YouTubie. Gracze uważają, że wydawca żeruje na znanej marce, chociaż Disciples: Domination ma niewiele wspólnego z poprzednikami odsłonami serii poza gatunkową przynależnością. Wielu fanów jest zawiedzionych i liczyli, że po chłodno przyjętym Disciples: Liberation, nowa odsłona serii przywróci dawny blask franczyzie i będzie mogła stanąć w szranki z Heroes of Might & Magic: Olden Era.
Demo Disciples: Domination będzie dostępne do sprawdzenia do 20 października. Pełna wersja gry nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Gra ukaże się w 2026 roku na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!