Disciples: Domination zalatuje grą mobilną. Konkurent Heroes of Might & Magic: Olden Era miażdżony na Steam

Demo gry jest już dostępne do ogrania, ale nie spotkało się z przychylnymi opiniami.

Na platformie Valve ruszyła kolejna edycja Steam Next Fest, czyli wielkiego festiwalu wersji demonstracyjnych wielu nadchodzących gier. Wśród nich znalazło się nowe demo m.in. Of Ash and Steel, konkurencji dla serii Gothic, ale także Disciples: Domination, czyli piątej odsłony popularnej serii strategii z elementami RPG. Gra została oficjalnie zapowiedziana w sierpniu bieżącego roku, a już teraz można sprawdzić demo gry stworzone przez Artefacts Studio. Do sieci trafił także nowy zwiastun, promujący wersję demonstracyjną, w której znalazły się fragmenty rozgrywki. Fani serii nie przyjęli jednak najnowszej odsłony zbyt optymistycznie. Disciples: Domination – rozgrywka nie przypadła do gustu graczom Na Steam demo Disciples: Domination ma zaledwie kilkanaście opinii, wśród których bez trudu można znaleźć te bardziej negatywne. Obecnie wersja demonstracyjna może pochwalić się „mieszaną” oceną od społeczności, która wynosi zaledwie 58%. Gracze krytykują strategię za swój charakter rodem z gier mobilnych. Jedna z osób wprost napisała, że Disciples: Domination wygląda jak tania produkcja na telefony.

Ta gra wygląda i działa jak tani produkt mobilny. Disciples powinno być mroczną, turową strategią fantasy. Drogi Wydawco, proszę sprawdźcie HOMM: Olden Era, a potem dokładnie przyjrzyjcie się Disciples II – to właśnie tego ludzie oczekują. Inny gracz z kolei narzeka, że gra zawiesiła mu się jeszcze przed rozegraniem pierwszej walki: To Disciples? Nie budzi zaufania. Zawiesza się przed pierwszą bitwą.

Podobne komentarze dotyczące wyglądu gry można znaleźć w komentarzach pod zwiastunem na YouTubie. Gracze uważają, że wydawca żeruje na znanej marce, chociaż Disciples: Domination ma niewiele wspólnego z poprzednikami odsłonami serii poza gatunkową przynależnością. Wielu fanów jest zawiedzionych i liczyli, że po chłodno przyjętym Disciples: Liberation, nowa odsłona serii przywróci dawny blask franczyzie i będzie mogła stanąć w szranki z Heroes of Might & Magic: Olden Era. Demo Disciples: Domination będzie dostępne do sprawdzenia do 20 października. Pełna wersja gry nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Gra ukaże się w 2026 roku na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

