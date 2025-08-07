Zaloguj się lub Zarejestruj

Heroes of Might and Magic: Olden Era ma konkurencję. Zapowiedziano Disciples: Domination

Radosław Krajewski
2025/08/07 17:45
Popularna seria strategii turowych powraca po kilkuletniej przerwie z nową odsłoną.

Artefacts Studio oraz wydawca Kalypso Media oficjalnie zapowiedzieli grę Disciples: Domination, będącą kontynuacją wydanego w 2021 roku tytułu Disciples: Liberation. Nowa odsłona mrocznej strategii RPG osadzonej w świecie fantasy otrzymała pierwszy zwiastun oraz szczegóły.

Disciples: Domination

Disciples: Domination – zapowiedziano nowego konkurenta dla Heroes of Might and Magic: Olden Era

Akcja Domination rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Gracze ponownie wcielą się w postać Avyanny, która tym razem rządzi z miasta Yllian i kieruje losem krainy Nevendaar. W trakcie gry dołączą do niej towarzysze, których wybór zależy od preferowanego stylu rozgrywki. Podjęte decyzje będą wpływać na reputację frakcji, których w grze będzie aż pięć.

Rozgrywka łączy eksplorację w czasie rzeczywistym z turowymi walkami na siatkach taktycznych, a twórcy obiecują szybsze szybsze tempo rozgrywki niż dotychczas. Nowe umiejętności, zdolności frakcyjne i możliwości synergii między jednostkami mają zapewnić większą głębię strategiczną. Gracze będą mogli rekrutować i ulepszać jednostki z różnych frakcji, a do gry powrócą także znane z wcześniejszych części krasnoludy z Górskich Klanów.

Ogień zwątpienia płonie w jej wnętrzu, podsycany przez przygniatający ciężar tronu w Yllian i podsycany przez pokręcone marzenia o staniu się jednym z tych samych potworów, którym kiedyś się przeciwstawiła - i które zniszczyła. Sparaliżowana strachem i prześladowana przez własną moc, rządy Avyanny zaczynają pękać. Sojusznicy znikają i porzucają ją. Nieznana siła szerzy konflikty i szaleństwo w jej królestwie.

Wybór należy do ciebie - kształtuj przyszłość, dla zbawienia lub ruiny. W pogoni za prawdą kryjącą się za niekończącymi się konfliktami, mroczną magią i czającymi się spiskami infekującymi twoje gnijące imperium, zmierzysz się ze zdradą, konfliktami i mrocznymi planami. Odkryj dawno zaginione Górskie Klany, bądź świadkiem powstania starożytnego kultu i staw czoła skorumpowanemu jasnowidzowi, którego wizje obudziły gorzkie urazy, podczas gdy starzy wrogowie rosną w siłę – czytamy w opisie gry.

Disciples: Domination zadebiutuje w 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/dark-fantasy-strategy-rpg-disciples-domination-announced-for-ps5-xbox-series-and-pc

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 18:26

Będzie tak samo nędzne jak ostatnia część ? :P




