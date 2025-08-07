Heroes of Might and Magic: Olden Era ma konkurencję. Zapowiedziano Disciples: Domination

Rozgrywka łączy eksplorację w czasie rzeczywistym z turowymi walkami na siatkach taktycznych, a twórcy obiecują szybsze szybsze tempo rozgrywki niż dotychczas. Nowe umiejętności, zdolności frakcyjne i możliwości synergii między jednostkami mają zapewnić większą głębię strategiczną. Gracze będą mogli rekrutować i ulepszać jednostki z różnych frakcji, a do gry powrócą także znane z wcześniejszych części krasnoludy z Górskich Klanów.

Ogień zwątpienia płonie w jej wnętrzu, podsycany przez przygniatający ciężar tronu w Yllian i podsycany przez pokręcone marzenia o staniu się jednym z tych samych potworów, którym kiedyś się przeciwstawiła - i które zniszczyła. Sparaliżowana strachem i prześladowana przez własną moc, rządy Avyanny zaczynają pękać. Sojusznicy znikają i porzucają ją. Nieznana siła szerzy konflikty i szaleństwo w jej królestwie.

Wybór należy do ciebie - kształtuj przyszłość, dla zbawienia lub ruiny. W pogoni za prawdą kryjącą się za niekończącymi się konfliktami, mroczną magią i czającymi się spiskami infekującymi twoje gnijące imperium, zmierzysz się ze zdradą, konfliktami i mrocznymi planami. Odkryj dawno zaginione Górskie Klany, bądź świadkiem powstania starożytnego kultu i staw czoła skorumpowanemu jasnowidzowi, którego wizje obudziły gorzkie urazy, podczas gdy starzy wrogowie rosną w siłę – czytamy w opisie gry.