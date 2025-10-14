Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Next Fest wystartował. Masa wersji demo na PC w październikowej edycji

Patrycja Pietrowska
2025/10/14 11:00
Kolejna edycja wydarzenia na platformie Valve.

Wystartował już październikowy Steam Next Fest. Jak zwykle w trakcie wydarzenia użytkownicy platformy Valve mogą wypróbować setki wersji demonstracyjnych różnorodnych gier. Nie brakuje też specjalnych transmisji na żywo.

Steam Next Fest – październik 2025. Gracze mogą już testować wersje demo gier

Odkrywajcie nadchodzące gry i wypróbujcie darmowe dema. Dodawajcie swoje ulubione tytuły do list życzeń, aby otrzymać powiadomienie, gdy zostaną wydane!

Steam Next Fest wystartował już z październikową edycją. W ramach eventu zainteresowani mogą przetestować wersje demo gier, a także dodawać zapowiedziane tytuły do listy życzeń. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły, które możemy sprawdzić w wersjach demo:

Źródło:https://store.steampowered.com/sale/nextfest

