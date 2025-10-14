Steam Next Fest wystartował. Masa wersji demo na PC w październikowej edycji

Wystartował już październikowy Steam Next Fest. Jak zwykle w trakcie wydarzenia użytkownicy platformy Valve mogą wypróbować setki wersji demonstracyjnych różnorodnych gier. Nie brakuje też specjalnych transmisji na żywo.
Steam Next Fest – październik 2025. Gracze mogą już testować wersje demo gier
Odkrywajcie nadchodzące gry i wypróbujcie darmowe dema. Dodawajcie swoje ulubione tytuły do list życzeń, aby otrzymać powiadomienie, gdy zostaną wydane!
